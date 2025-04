Amikor Lamborghini is traktort épített – 5 autógyártó mezőgazdasági kalandja

Már az 1800-as évek gőzüzemű traktorai is leváltották az igavonó állatokat, jelentősen növelve a szántás sebességét és hatékonyságát. Az első belsőégésű motorral hajtott traktor 1907-ben készült az amerikai IHC gyárban, és bár a gőzről való átállás lassú volt, a belsőégésű motorok megjelenésével az 1920-as évekre kezdetét vette a traktorok aranykora. Sok autógyártó is belépett a piacra – közülük ötöt mutat be a Magyar Nemzet.

Ferruccio Lamborghini egy V12-es Jaramának dőlve (1970)

1. Ford – A szántóföldek T-modellje

Henry Ford az autóipari tapasztalatait felhasználva 1917-ben mutatta be a Fordson traktort.

Könnyű, olcsó és megbízható gép volt, amely nagyban hozzájárult az angol mezőgazdaság fellendüléséhez a háború utáni élelmiszerhiány idején.

1919-től már Írországban is gyártották, több mint félmillió példány készült.

Bár a Ford a 90-es évekre kivonult a traktorgyártásból, öröksége tovább él a New Holland márkában.

Érdekesség: Galamb József magyar mérnök is közreműködött a Fordson tervezésében.

2. Fiat – Az olasz óriás mezőgazdaságban is nagyot alkotott

A Fiat 702 volt az első traktoruk, 1918-ban jelent meg, és az autógyártás tapasztalatait kamatoztatta.

A traktorok gyártását később Modenába helyezték át.

1946-ban, a háború után indult el újra a termelés a Fiat 50-es lánctalpas traktorral.

Az 50-es évekre a Fiat a vezető európai traktorgyártók közé került.

1957-ben bemutatott Fiat 18 modelljükből több tízezer darab készült.

A Fiat később a Ford New Hollandot is felvásárolta, ma is jelentős szereplő a mezőgazdasági géppiacokon.

3. Porsche

Ferdinand Porsche már az első világháború előtt is fejlesztett volna traktorokat, de a „népi traktor” tervei a háborúk miatt háttérbe szorultak.

A második világháború után az Allgaier céggel együttműködve indult el az Allgaier-Porsche traktorok gyártása, elsőként az AP17 típussal.

A '40-es és '50-es években a Porsche traktorok jelentős sikert arattak, köztük az A111, A122, A133, A144 modellekkel.

1956-ban a Mannesmann felvásárolta az Allgaiert, létrehozva a Porsche-Diesel Motorenbau GmbH-t.

A Porsche-Diesel Junior, Standard, Super és Master típusok széles termékpalettát kínáltak, de a '60-as évekre a traktorüzletág fokozatosan leáldozott.

4. Lamborghini

Ferruccio Lamborghini traktorgyártással alapozta meg vagyonát, mielőtt luxusautókat készített volna.

1948-ban alapította a Lamborghini Trattori nevű vállalkozást, amely kezdetben katonai járművekből épített át traktorokat.

Az első teljesen saját fejlesztésű modell, az L33 1951-ben készült el, benzinmotorral és saját fejlesztésű dízelrendszerrel.

A cég a '60-as évekre Olaszország egyik legfontosabb traktorgyártójává vált, mielőtt Ferruccio a sportautók felé fordult volna.

Ma a Lamborghini Trattori a SAME Deutz-Fahr csoport része, és továbbra is gyárt prémium kategóriás traktorokat.

5. Mercedes-Benz

A német Mercedes-Benz az 1920-as években szállt be a traktorgyártásba az OE (Öl-Engined) modellekkel.