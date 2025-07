Kóstolók és táncosok 2 órája

Rengetegen rotyogtatták a halászlevet Mohácson – mi is ott jártunk (GALÉRIA, VIDEÓ)

Pénteken és szombaton hetedik alkalommal rendezték meg a népszerű programot Mohácson. A Dunamenti Halfesztivál idén is sikert aratott. Mi is ott voltunk, mutatjuk a képeket – a jó hangulat és az ínycsiklandó falatok ezúttal is emlékezetessé tették a programot.

A Dunamenti Halfesztivál Mohácson idén is sok érdeklődőt vonzott: a belváros utcái benépesültek, a Szent János, a Szentháromság, a Jókai és a Szabadság utcában rotyogtak a halételek, a látogatók pedig meg is kóstolhatták a különféle tájegységekről érkezett halfőzők fogásait. Pénteken és szombaton hetedik alkalommal rendezték meg a Dunamenti Halfesztivált Mohácson. Fotó: Kovács Liliána A fesztiválon nemcsak a halételeké volt a főszerep, hanem a kultúráé is: színpadi programok, német nemzetiségi műsorok, tánccsoportok, koncertek és gyermekprogramok is színesítették a kínálatot. Az esemény fénypontja szombaton este a főzőverseny eredményhirdetése és az utcabál volt. Fotóriporterünk galériája és videós összeállításunk az alábbiakban tekinthető meg. Dunamenti Halfesztivál Mohácson (2025) képekben és videón

Halban gazdag hétvége a Duna partján Fotók: Kovács Liliána