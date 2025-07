Iszol? Akkor ezt jobb, ha tudod – Szakértő elmondja, mi történik a testeddel

Sörök, borok, koktélok, vagy akár égetett szeszek. Teljesen mindegy, hogy melyiket fogyasztjuk, a végeredmény hasonló: nincs jótékony hatásuk és nincs olyan betegség, amelynek kialakulásának kockázatát ne növelnék. Ennek ellenére mégis óriási a népszerűségük, ráadásul a magyar társadalom rangos helyet foglal el a világ alkoholfogyasztási térképén is, számos honfitársunk küzd ezzel a függőséggel.

A függőség kezelésében a felismerés a legfontosabb. Forrás: MW

Az Egészségügyi Világszervezet, azaz a WHO szerint az alkoholfogyasztás évi 3 millió halálesethez és szintén több millió ember egészségromlásához vezet. 2019-ben a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján a 15 éves és annál idősebb magyar férfiak 9,3%-át, míg a nők 1,5%-át tekinthettük nagyivónak.

Az emberek többsége szerencsére szociális ivó, ami azt jelenti, hogy a különböző kulturális helyzetekben, társadalmilag elfogadott módon fogyaszt alkoholt.

- mondta Dr. Osváth Péter, a PTE KK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának igazgatóhelyettese.

Hogyan hat az alkohol a testünkre?

Az alkoholfogyasztás számos olyan változást indít el az emberi testben amelyeknek vannak akár rövidtávú, akár hosszútávú következményei. Ide sorolható az úgynevezett, patológiás részegség is, aminek értelmében bizonyos genetikai vagy idegrendszeri tényezők miatt a legkisebb mennyiség is zavart állapotot idézhet elő. Viszont a társadalom jelentős része hajlamos függőségre is.

A túlzásba vitt alkoholfogyasztással előbb-utóbb, – és ezt a pácienseinken is látjuk – , már serdülőkorban kialakul a függőség.

- folytatta a szakember.

Az alkoholfogyasztás elsőre kellemes időtöltésnek tűnhet, viszont ha átlépjük a határainkat, akkor érezhetjük, hogy oldódnak a gátlások, akár jelentkezhet a bódultság állapota, szélsőséges esetekben azonban halálhoz is vezethet.

Az emberi szervezetben viszont egy idő után kialakulhat a tolerancia az alkohollal szemben, ami azt eredményezheti, hogy a korábban soknak tűnő mennyiség egy idő után nem tudja kiváltani ugyanazt a hatást.

Talán egyből nem is gondolnánk, hogy az alkohol nemcsak az után fejti ki hatását, hogy bekerült a központi idegrendszerbe, hanem már a szájba kerülése is támadja a szerveket. A szájüreg, a nyelőcső, a gyomornyálkahártya mind károsodik az alkoholfogyasztás következtében, ugyanígy a szívre és a májra is veszélyt jelent. Emellett a korábban már említett idegrendszerre is negatív hatást gyakorol, a függőknél gyakran jelentkezhetnek látászavarok, esetleg a végtagokban keletkezhetnek érzékzavarok.