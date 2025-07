Egyedülálló módon kedveskedik a jövőre százéves Hullámfürdő a pécsiek egy csoportjának

A Hullámfürdő egyedülálló akciójáról Ispitaalja önkormányzati képviselője számolt be a közösségi oldalán. Barkóczi Csaba a kezdeményezés kapcsán jelezte, hogy a jegyek sorsáról a városrész lakói dönthetnek.

A Hullámfürdő egyedülálló módon kedveskedik a környékén lakóknak. Fotó: Barkóczi Csaba FB-oldala.

A képviselő azt kérte az érintettektől, hogy ajánljanak olyan ispitaaljai lakosokat, azaz ottani állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőket, akik sokat tesznek városrészért.

Mint hozzátette, olyan polgárokat, akik segítenek a szomszédságukban élő időseknek, valamely ottani iskola, óvoda, vagy bölcsőde szülői munkaközösségben aktívak, gondozzák a köztereket, virágokat, rózsakerteket.

A képviselő továbbá a városrész azon lakóinak jelölését is várja, akik önszorgalomból festik a padokat, játszótéri játékokat vagy évek óta önkéntesként „mozgatják” a városrészt.

„Ispitaalját egy különleges közösségi erő élteti. Ismerjük el most azokat, akik ezt a mindennapokban csendesen építik!” – fogalmazott Barkóczi Csaba, aki az ajánlásokat elsősorban a Pécsi-Ispitaalja Facebook-csoportban várja.

Jövőre jubilál a Hullámfürdő

Jövőre kereken száz éves lesz a pécsi strand, azaz a Hullámfürdő, amelynek elődje 1926 áprilisára készült el Pécs-Ispitaalja városrészben, akkor még csak nyári fürdőként. A centenáriumra számos ötlettel készülnek a sportlétesítményben.

A Hullámfürdő honlapján található visszatekintés szerint az Abay Nemes Oszkár sportuszoda helyén már az 1800-as évek vége óta strand üzemelt. A legutolsó átalakítás 1997 novemberére készült el, az első úszók november 5-én merülhettek a vízbe.

Az uszoda átadása után a városlakók gyorsan rászoktak az úszásra, azonban ezzel egy időben a vízi sportok (úszás, vízilabda, szinkronúszás) is virágzásnak indult. Napjainkban az uszoda pályáit többnyire a sportolók foglalják el, így az úszni szerető városlakóknak alig marad hely. Nyaranta strandként is funkciónál, az ország 3. hullámgépezetével, amelyet 1935-ben adtak át, innen származik a Hullámfürdő elnevezés is – írták.