Ahol a szerelmek lakatot kapnak – Pécs legendás falának története (GALÉRIA)

Nem minden marad ott a lakatfalon

Amikor én Szekszárdról megérkeztem az egyetemi évekre Pécsre, szintén szép, romantikus gesztusnak tartottam, hogy ketten elsétáljunk a lakatfalhoz, s felhelyezzük a többi közé a sajátunkat is. A párom készíttetett is egy gravírozott lakatot, de mire a Jakabhegyi kollégiumtól a helyszínre érkeztünk, elbizonytalanodtunk. A lakatfal előtt végül meg is gondoltuk magunkat. Sajnáltuk volna otthagyni. Így a mai napig a birtokunkban van, a vitrinben elhelyezve láthatjuk nap mint nap. Nekünk ez a verzió is bevált, de minden alkalommal felemlegetjük ezt a történetet, amikor arra visz minket az utunk.