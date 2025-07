Hihetetlen mennyiségű halat tereltek partra 24 óra alatt a Malomvölgyi tavon

A PHE beszámolója szerint a Malomvölgyi 2-es tavon rendezett békéshalfogó találkozón partra terelt hihetetlen mennyiségű hal közül a legnagyobb egy csaknem 8,7 kilós ponty volt. Az első öt csapat 470 forint összdíjazásban részesült, a Rácvárosi Horgászbolt támogatásával. A legnagyobb legnagyobb halat fogó csapat jutalma pedig 20 ezer forintos, a pécsi Fish-Master horgászboltban beváltható utalvány volt. A PHE díjazta még a tizenharmadik és utolsó helyen végzett csapatokat is, akiket 24 órás területi jegyekkel ajándékoztak meg.

Rendesen pörög a nyár a Malomvölgyi 2-esen. Fotó: a Pécsi Horgász Egyesület Facebook-oldala.

A Malomvölgyi 2-es tó egy nagy vízterület, vadregényes jellemzőivel egy igazi kihívás a horgász számára. A versenykörülmények közötti 1838 kg-os összfogás bebizonyította ismét, hogy szenzációs halállománnyal bír a tó – értékelte a verseny nem mindennapos eredményét az 1954-ben alapított egyesület, amely minden horgászt szeretettel vár a következő versenyére is.

Kis horgászok a malomvölgyi pályán

Ugyancsak a csodálatos természeti környezetben található 20,5 hektáros tó adott otthon a Pécsi Horgász Egyesület, immár több évtizedes múltra visszatekint bentlakásos horgásztáborának a múlt héten.

A PHE ismertetése szerint a múlt héten érkezett markáns hidegfront miatt sajnos az időjárás az első három napban nem igazán kedvezett tábornak, ennek ellenére sikerült kihozni a maximumot a nem éppen legszerencsésebb helyzetből is.

A táborozók a sok szabad horgászat és főzés mellett fejleszthették horgásztudásukat is. A táborban ugyanis tartottak pergető bemutatót, amely módszert aztán a gyerekek is kipróbálhatták. Akárcsak a finomszerelékes módszert, amellyel az egyesület két utánpótlás válogatottja ismertette meg a fiatalokat, akiknek helyi békéshal-specialisták még feeder és bojlis bemutatót is tartottak.

Kecskés Gergő, a PHE ügyvezető elnöke lapunknak kiemelte, hogy bentlakásos táboruk a MOHOSZ horgászutánpótlás-nevelési és oktatási pályázatának támogatásával valósult meg. Az országos szövetség azonban nem csak múlt heti, hanem az egyesület ezen a héten zajló, másik nyári gyermekprogramját is támogatta.