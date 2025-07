Új csodafegyver lehet a rák elleni harcban ez a mézédes gyümölcs

A kis méretű, sima héjú, zöld gyümölcs C-vitaminban, antioxidánsokban, rostokban gazdag, és hazánkban is megterem – bár nem olcsón. A Sonline.hu cikkében egy kaposvári dietetikus is megerősíti a pozitív hatásokat: a mini kivi immunerősítő, gyulladáscsökkentő és az emésztést is segíti, sőt akár a vércukorszintre és a szív egészségére is jótékonyan hathat.

