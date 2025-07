Így csapattuk a Szeszgyárban 2006 végén – nosztalgia képekben (GALÉRIA)

Korábban már visszatekintettünk a régi szórakozóhelyek felejthetetlen pillanataira. Közöltünk felvételeket a Hard Rák Caféból, a Sörház legjobb pillanataiból, az Ifjúsági Házból, a T-boy szórakozóhelyről. Bepillantást engedtünk a Colosseum dicső falai közé, visszaemlékeztünk, miként csapattuk a Stardust bulihelyen, több összeállítást is mutattunk a B52-ből, továbbá a Toxic 2006-os fotóiból is kettünk közzé több válogatást. Most az egykori Szeszgyár kerül sorra!

Buli a Szeszgyár törzsközönségével 2006. decemberében.

A Szeszgyár nevű, egykori pécsi buli- és koncerthelyszín a Légszeszgyár utcában működött, és a 2000-es évek közepén számos zenei rendezvénynek adott otthont. A most közölt fotók 2006 decemberében készültek.

Fergeteges bulik a pécsi Szeszgyár falai között

Ekkoriban több emlékezetes program is zajlott a helyszínen. 2006 októberében például a Psycho Mutants zenekar adott koncertet, utánuk a Korai Öröm lépett fel. 2006. december 27-én Night of the Black Doom V. címmel rendeztek metálestet, ahol a Beneth, a Gate of Darkness, a Defiant, a Tormentuminsomnia, az Aetherus és az Obscuritas játszott. De 2007 elején és tavasszal is számos esemény zajlott itt, köztük a Pál Utcai Fiúk februári koncertje vagy a Pollack Rektorhét programjai.

