Mobil a gyerek kezébe? Könnyen tragédiába torkollhat! Ezek a tények, miért nem jó ötlet...

Napjainkban a gyerekek többsége nemcsak rendelkezik mobiltelefonnal, de aktívan használja is a digitális tér nyújtotta lehetőségeket. Ez ugyan a koronavírus-járvány miatt részben indokolttá vált, hiszen a digitális oktatásra való átállással sokkal fejlettebb lett az online térben történő tanulás is. Azonban a világháló nyújtotta számos szórakozási lehetőség, mint az online játékok, a közösségi média, vagy akár a különböző streaming szolgáltatások könnyen függővé tehetik a fiatalokat. Ennek pedig drasztikus következményei is lehetnek.

A szülőkkel is romolhat a telefonfüggő gyerekek kapcsolata - Forrás: Getty Images

A napokban megjelent egy tanulmány a Journal of Human Development and Capabilities nevű akadémiai folyóiratban, amely részletesen vizsgálta a fiatalok körében a telefonfüggőségből fakadó problémákat, írja a CNN. Ez 163 ország bevonásával, csaknem 2 millió fiatal saját bevallása alapján készült. A 13 év alatti aktív felhasználók sokkal nagyobb számban hajlamosak az öngyilkosság gondolatára, a depresszióra és jóval alacsonyabb önértékeléssel rendelkeznek. A tanulmány ráadásul azt is kimutatta, hogy a 13 év alatti lányoknál jóval nagyobb számban jelentkeznek a felsorolt problémák.

Az eredmények annyira elkeserítőek, hogy szabályozni kellene a 13 év alatti gyerekek mobilhasználatát.

- mondta Tara Thiagarajan, a tanulmány vezetője.

Alvászavarok és fáradékonyság? A telefon a hibás

Ezekkel az eszközökkel a mai generáció szülöttjei kifejezetten fiatalon megismerkednek már, így ez az életük szerves részévé válik. Gyakorlatilag természetes lesz számukra, hogy az online térben mindössze pár kattintással képesek elérni a kívánt információkat, vagy személyeket. Azonban a még fejlődésben lévő gyerekek szervezetére kifejezetten negatívan hathat a telefonozás.

Egyrészt alvászavarokat okozhat, másrészt jóval gyengébbnek, koncentrálatlanabbnak érezhetik magukat, így az iskolai teljesítményük is lényegesen gyengébb lesz.

Emellett természetesen nagyon fontos téma a cyberbullying, azaz online zaklatás kérdésköre is, hiszen manapság egyáltalán nem ritka, hogy ilyen formában közösítik ki a gyerekek társaikat. Ez sokkal több és jóval komolyabb veszélyt hordoz magában, mint a hagyományos értelemben vett zaklatás, ugyanis az online térben jóval több embert el tudnak érni a "bullyingolók". A Centers for Disease Control and Prevention (CDC) statisztikái alapján, csak 2020-ban, közel 46.000 amerikai követett el öngyilkosságot. A 10 és 24 év közötti korosztályban ráadásul ez lett a második leggyakoribb halálok.