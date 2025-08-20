27 perce
Asztrológia: Ha ebben az évben születtél, végre rád mosolyog a szerencse
Megannyi horoszkóp előrejelzéssel találkozhatunk, amelyek napról-napra megjósolják, hogy az adott csillagjegy szülöttjeinek miként alakul a jövője. Az asztrológia ennél viszont jóval bonyolultabb, ezért szakembert kérdeztünk arról, hogy kiknek kedvez a bolygók állása.
Az ikreknek pozitívra fordul a szerelmi élete, a bikáknak pedig megoldódnak az anyagi problémái - bizonyára mindannyian találkoztunk már ilyen és ehhez hasonló hangzatos jóslatokkal. Azonban az asztrológia rendszere jóval összetettebb annál, minthogy 12 jegy alapján bármi biztosat lehessen kijelenteni. Asztrológust kérdeztünk, hogy 2026-ban kik lehetnek azok, akikre végre rámosolyog a szerencse.
A tévhitekkel ellentétben nem az határozza meg az emberek személyiségét, hogy melyik jegy szülöttjei, hiszen az egy napon, egy helyen, de pár perces eltéréssel születettek esetén is akár már más bolygóállást eredményezhet a horoszkópjuk. A jegyek alap karaktereket határoznak meg, és a bolygóállások ezeket javíthatják, torzíthatják vagy akár teljesen rossz irányba vihetik.
Nem lehet egyszerűen azt mondani, hogy most az Oroszlánoknak jó, mert Jupiter épp ott jár. Mert lehet, hogy valaki képletében a Jupiter gyengén helyezkedik el, vagy olyan más bolygókkal áll kapcsolatban, amelyek épp az ellenkező hatást váltják ki.
– mondja Lugosi Csaba, pécsi asztrológus.
Az asztrológia tehát nem fekete és fehér. Még az általános megállapítások is csak a körülményekhez kötve állják meg a helyüket. A Jupiter például az Ikrek jegyében gyenge, míg a Nyilasban erősen működik, de ha a képletben ott van mellette egy őt támogató bolygó, például egy kedvezően elhelyezett Merkúr, akkor a gyenge pozíció is átválthat pozitív hatásra.
A mai online világban az asztrológiának is alkalmazkodnia kellett a gyors információátadáshoz, szinte mindenhol a tömör és egyértelmű válaszokkal találjuk szemben magunkat, de az ilyen állítások ritkán fedik a valóságot.
Ha ezek nem megbízhatók, akkor mit mond a valós asztrológia?
A szakértő szerint a kínai horoszkópok valamivel könnyebben befogadhatók, és azt is elárulta, hogy a 2026-os év kiknek fog kedvezni.
Ezt inkább a kínai horoszkópra lehet ilyen szempontból ráhúzni. Vannak bizonyos évek, amik a túlnyomó többségnek, az emberek nagyobb százalékának kedvezőek lesznek. Ilyen 2026-ban, azaz a ló évében, hogy a lovaknak jó lesz, mert az eredeti pozícióját fogja tranzitálni a Jupiter. De hogy kinek milyen életterületen kedvez majd a legjobban, az már a saját egyedi képletének a kérdése.
- folytatta a szakértő.
Lugosi Csaba kifejtette, hogy egy 12 éves ciklus lezárása után az újraindulásnál általánosan kijelenthető, hogy egy olyan év közeleg, amely az adott jegy szülöttjeinek kedvezni fog. Így a ló évében (1954; 1966; 1978; 1990; 2002; 2014; 2026;) születetteknek eredményes lehet a következő időszaka.
Sokakat foglalkoztat, hogy mennyire „kőbe vésett” a sors. A horoszkóp nem végzetet ír elő, hanem lehetőségeket, hajlamokat, életfeladatokat mutat, és mindig van mozgástér, a szabad akaratnak döntő szerepe van abban, hogy egy hatás hogyan valósul meg.
Az asztrológia nem arról szól, hogy pontosan megmondja, mi fog történni velünk, hanem arról, hogy felismerjük a ciklusokat és témákat amik előtérbe kerülnek az életünkben az adott időszakban, és tudatosan tudjunk élni a lehetőségeinkkel.
- zárta gondolatát az asztrológus.