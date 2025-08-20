Asztrológia: Ha ebben az évben születtél, végre rád mosolyog a szerencse

Az ikreknek pozitívra fordul a szerelmi élete, a bikáknak pedig megoldódnak az anyagi problémái - bizonyára mindannyian találkoztunk már ilyen és ehhez hasonló hangzatos jóslatokkal. Azonban az asztrológia rendszere jóval összetettebb annál, minthogy 12 jegy alapján bármi biztosat lehessen kijelenteni. Asztrológust kérdeztünk, hogy 2026-ban kik lehetnek azok, akikre végre rámosolyog a szerencse.

Az asztrológia nem egy előre megírt forgatókönyv, számos tényező befolyásolja.

A tévhitekkel ellentétben nem az határozza meg az emberek személyiségét, hogy melyik jegy szülöttjei, hiszen az egy napon, egy helyen, de pár perces eltéréssel születettek esetén is akár már más bolygóállást eredményezhet a horoszkópjuk. A jegyek alap karaktereket határoznak meg, és a bolygóállások ezeket javíthatják, torzíthatják vagy akár teljesen rossz irányba vihetik.

Nem lehet egyszerűen azt mondani, hogy most az Oroszlánoknak jó, mert Jupiter épp ott jár. Mert lehet, hogy valaki képletében a Jupiter gyengén helyezkedik el, vagy olyan más bolygókkal áll kapcsolatban, amelyek épp az ellenkező hatást váltják ki.

– mondja Lugosi Csaba, pécsi asztrológus.

Az asztrológia tehát nem fekete és fehér. Még az általános megállapítások is csak a körülményekhez kötve állják meg a helyüket. A Jupiter például az Ikrek jegyében gyenge, míg a Nyilasban erősen működik, de ha a képletben ott van mellette egy őt támogató bolygó, például egy kedvezően elhelyezett Merkúr, akkor a gyenge pozíció is átválthat pozitív hatásra.

A mai online világban az asztrológiának is alkalmazkodnia kellett a gyors információátadáshoz, szinte mindenhol a tömör és egyértelmű válaszokkal találjuk szemben magunkat, de az ilyen állítások ritkán fedik a valóságot.

Ha ezek nem megbízhatók, akkor mit mond a valós asztrológia?

A szakértő szerint a kínai horoszkópok valamivel könnyebben befogadhatók, és azt is elárulta, hogy a 2026-os év kiknek fog kedvezni.

Ezt inkább a kínai horoszkópra lehet ilyen szempontból ráhúzni. Vannak bizonyos évek, amik a túlnyomó többségnek, az emberek nagyobb százalékának kedvezőek lesznek. Ilyen 2026-ban, azaz a ló évében, hogy a lovaknak jó lesz, mert az eredeti pozícióját fogja tranzitálni a Jupiter. De hogy kinek milyen életterületen kedvez majd a legjobban, az már a saját egyedi képletének a kérdése.

- folytatta a szakértő.