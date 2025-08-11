augusztus 11., hétfő

Sokakat érint

8 órája

Leállás jön hazánk egyik legnagyobb bankjánál – jobb felkészülnöd, ha itt bankolsz

Címkék#probléma#időszak#tranzakció#CIB Bank#ügyfélszolgálat

A nyár utolsó heteiben jelentős informatikai karbantartásra számíthatnak az ügyfelek. Sokakat érint a banki leállás.

Bama.hu

Augusztus közepén átfogó banki leállás jön: nem lesz elérhető az online banki felület, a mobilalkalmazás, az eBroker, sem a TPP-csatorna – így a kártyás tranzakciók jóváhagyására sem lesz mód.

Rengeteg ügyfelet érint a közelgő banki leállás.
Rengeteg ügyfelet érint a közelgő banki leállás - Fotó: TStudious / Forrás:  Shutterstock

Hivatalos oldalán tájékoztatta ügyfeleit a CIB Bank a banki leállásról

A bank közlése szerint az informatikai rendszerek karbantartása miatt 2025.08.14. 22:00 - 2025.08.15. 05:00 közötti időszakban számos funkció nem lesz elérhető.

  • A CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető. 
  • Ebből kifolyólag az online bankkártyás vásárlások jóváhagyása a CIB Bank Mobilalkalmazáson keresztül szintén nem lesz elérhető.
  • A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat korlátozott funkcionalitással lesz elérhető. A bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.

- írja hivatalos oldalán a CIB Bank.

Amennyiben a banki leállással kapcsolatban kérdése merül fel, vagy a jelzett időszak után továbbra is problémát tapasztal a szolgáltatásban, keresse a CIB Bank ügyfélszolgálatát!

 

