Bájos figura

3 órája

Cukiságbomba! Óriásteknős költözik a siklósi fürdőbe!

Már nem kell sokáig várni, hamarosan érkezik az embernagyságú teknős a kedvelt baranyai fürdőkomplexumba.

Tóth Viktória

Korábban beszámoltunk már róla, hogy még az év elején felhívást intézett Siklós Város Önkormányzata a helyi általános iskolák tanulóihoz „Az ÉN fürdőm, az ÉN élményeim - a MI kabalánk” címmel, hogy megtalálják a Thermal Spa Siklós hangulatához illő kabalafigurát.

Így fog kinézni Tekla Teknős
Fotó: Thermal Spa Siklós

A legjobb alkotás (Spitzer Lola rajza, egy aranyos teknős) alapján grafikai szakembereket bíztak meg, hogy készítsék el a fürdő kabalafiguráját, amely hosszú távon a fürdő szimbólumává válik. Immár ez is elkészült, Igrinyi-Berecz Adél elképzeléseit ítélték a legjobbnak. A Thermal Spa Siklós beszámolt róla  a közelmúltban, hogy a nyertes grafika alapján megérkezett Tekla Teknős látványterve és megkezdődött az életnagyságú jelmez készítése.

–Hamarosan személyesen is találkozhattok Teklával a fürdőben – addig is kövessétek velünk az alakulását! – ismertette a fürdőkomplexum.

 

