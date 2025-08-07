Cukiságbomba! Óriásteknős költözik a siklósi fürdőbe!

Korábban beszámoltunk már róla, hogy még az év elején felhívást intézett Siklós Város Önkormányzata a helyi általános iskolák tanulóihoz „Az ÉN fürdőm, az ÉN élményeim - a MI kabalánk” címmel, hogy megtalálják a Thermal Spa Siklós hangulatához illő kabalafigurát.

Így fog kinézni Tekla Teknős

Fotó: Thermal Spa Siklós

A legjobb alkotás (Spitzer Lola rajza, egy aranyos teknős) alapján grafikai szakembereket bíztak meg, hogy készítsék el a fürdő kabalafiguráját, amely hosszú távon a fürdő szimbólumává válik. Immár ez is elkészült, Igrinyi-Berecz Adél elképzeléseit ítélték a legjobbnak. A Thermal Spa Siklós beszámolt róla a közelmúltban, hogy a nyertes grafika alapján megérkezett Tekla Teknős látványterve és megkezdődött az életnagyságú jelmez készítése.

–Hamarosan személyesen is találkozhattok Teklával a fürdőben – addig is kövessétek velünk az alakulását! – ismertette a fürdőkomplexum.