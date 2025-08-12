augusztus 12., kedd

Karbantartás

2 órája

Készüljön fel! Többnapos leállás lesz az MVM-nél

Címkék#karbantartás#digitális ügyintézés#MVM Zrt#ügyfélszolgálat

Nem lehet online számlát megtekinteni, befizetni vagy mérőállást rögzíteni - mutatjuk, mit kell tudnod az MVM leállásáról.

Bama.hu

Hivatalos közleményben hívta fel ügyfelei figyelmét a karbantartással kapcsolatos tudnivalókra az MVM. Több napon keresztül használhatatlanok lesznek a szolgáltató online rendszerei, ez várhatóan kényelmesebbé és gyorsabbá teszi majd a digitális ügyintézést a jövőben.

Augusztus közepén pár napig leáll a digitális ügyintézés.
Mikortól szünetel a digitális ügyintézés?

Az MVM tájékoztatása szerint 2025. augusztus 15-e, reggel 8 órától augusztus 17-e, este 10 óráig karbantartási munkákat végeznek az online rendszereiken. 

Ez idő alatt sem az online ügyfélszolgálat, sem az MVM Next mobilalkalmazás nem lesz elérhető, így digitálisan nem lehet majd ügyet intézni.

Ebben az időszakban az előre fizetős mérők online feltöltése sem lehetséges azon ügyfeleinknek, akiknek villanykapcsoló ábrája szerepel a számlájukon, ezért felhívjuk előre fizetős árammérővel rendelkező felhasználóink figyelmét, hogy időben gondoskodjanak mérőjük online feltöltéséről, hogy az áramszolgáltatás folyamatosan biztosított legyen számukra. A karbantartás ideje alatt az előre fizetős mérők töltése csak a feltöltőpontokon működik.

- írja közleményében az MVM.

 

