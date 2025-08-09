Nem kell félni - elmondjuk, hogy meddig tart az idei dinnyeszezon

A szakirodalom szerint a magyar dinnyeszezon hagyományosan Lőrinc napjáig, vagyis augusztus közepéig tart. Természetesen ez alapján nehéz lenne megjósolni milyen lesz az idei termés. Termelőt kérdeztünk arról, hogy meddig élvezhetjük a mézédes ormánsági dinnye páratlan ízét.

A hűvös időjárás befolyásolja a dinnyeszezont - Fotó: Bozsó Katalin

A 2025‑ös dinnyeszezon lassan indult a hűvös tavasznak köszönhetően, de szerencsére bőséges termést hozott.

10 nappal később jött a dinnye, mint szokott, a nagy aszály és a májusi hidegek miatt. Most egy kicsit megállt a dömping, ha jön egy-egy esősebb időszak, az befolyásolja a görögdinnyét.

– fogalmazott Horváth Béla, termelő.

Az ormánsági dinnye idén is kiváló minőségű - Fotó: Löffler Péter

Meddig tart a dinnyeszezon?

A következő napok forró időjárása kedvezni fog a dinnyének, hiszen ez a gyümölcs nagyon jól érzi magát a kánikulában. Amennyiben szükséges a termelők ilyenkor öntözik a földeket, hogy a lehető legjobb minőséget tudják elérni.

Én úgy gondolom, hogy itt az Ormánságban augusztus végéig biztosan ki lesz tolva a szezon. Országosan azt tudom mondani, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében szinte 2000 hektár dinnyéjükkel csak most indultak, szóval szeptemberben is biztosan lesz még jó minőségű magyar dinnye.

– tette hozzá a termelő.

Horváth Béla hangsúlyozta, hogy azért éri meg sokkal inkább a magyar dinnyét választani, mert a megérett gyümölcsök a szüretelés után pillanatok alatt az áruházak és a piacok polcaira kerülnek. Ezzel ellentétben a külföldről importált dinnyét valamivel a tökéletes állapot elérése előtt már szállítják, így ennek a minősége nem lesz olyan kifogástalan, mint a magyar termelői gyümölcsöké. Ahogy korábban is írtunk róla: az ormánsági dinnyének nincs párja.