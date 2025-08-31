Exkluzív fotók kerültek elő a pécsi Lépcsőház Klub utolsó bulijairól (GALÉRIA)

Számos Partyzoo rendezvény zajlott a Lépcsőház falai között, mely az egyetemisták egyik kedvelt bulihelyének számított a kétezres évek hajnalán. Mostani fotós összeállításunk nevesül a 3. Partyzoo születésnapi buli pillanataiba enged betekintést, 2010-ből. Nem sokkal ezután, 2011. október 7-én tette közzé utolsó bejegyzését Facebookon a Lépcsőház Klub: „MA ÉS SZOMBATON végső lehetőség egy bulira a Lépcsőházban!! a jövő héttől bezárjuk kapuinkat!!!”. A fényképek segítségével most azonban újra felidézhetjük a lépcsőházi pillanatokat!