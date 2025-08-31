augusztus 31., vasárnap

Legendás alagsor

39 perce

Exkluzív fotók kerültek elő a pécsi Lépcsőház Klub utolsó bulijairól (GALÉRIA)

A pécsi Rákóczi út különleges, téglákkal kirakott épületének alagsorában hajdanán nagy bulik zajlottak. A Lépcsőház 2011-ben zárta be kapuit, előtte azonban retro és kortárs diszkók, feltörekvő DJ-k paradicsoma volt. Bulifotóink most a Lépcsőház 2010-es pillanatait elevenítik fel. 

Bama.hu
Exkluzív fotók kerültek elő a pécsi Lépcsőház Klub utolsó bulijairól (GALÉRIA)

Számos Partyzoo rendezvény zajlott a Lépcsőház falai között, mely az egyetemisták egyik kedvelt bulihelyének számított a kétezres évek hajnalán. Mostani fotós összeállításunk nevesül a 3. Partyzoo születésnapi buli pillanataiba enged betekintést, 2010-ből. Nem sokkal ezután, 2011. október 7-én tette közzé utolsó bejegyzését Facebookon a Lépcsőház Klub: „MA ÉS SZOMBATON végső lehetőség egy bulira a Lépcsőházban!! a jövő héttől bezárjuk kapuinkat!!!”. A fényképek segítségével most azonban újra felidézhetjük a lépcsőházi pillanatokat!

Lépcsőházi emlékek: bulik, arcok, pillanatok

Fotók: MW

