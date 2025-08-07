Pusztít, ahol csak megjelenik ez a növény – a szakértők riadót fújnak a hungarikum miatt

A fehér akác nagyon régóta jelen van Magyarországon, olyannyira, hogy 2014-ben hungarikummá nyilvánították. Az édesszájúak imádják a jó minőségű akácmézet, a bútoripar pedig előszeretettel dolgozik ezzel az anyaggal, azt viszont nagyon kevesen tudják róla, hogy egy meglehetősen agresszívan terjedő faj, amely szinte mindent kipusztít maga körül.

A magyar erdőterületek csaknem 25%-át ez a fehér akác fedi le. - Fotó: Sergey Dudikov / Forrás: Shutterstock

A fehér akác, melyet gyakran magyar akácként is emlegetnek egyáltalán nem őshonos magyar fa, valójában Észak-Amerikából származik, és csak a 18. században hozták be Európába. Napjainkra már annyira elterjedt hazánkban, hogy a magyarországi erdőterületek csaknem negyedét ez a növény teszi ki. Azonban ez nem minden esetben jelent jót.

Miért okoz ökológiai problémát a fehér akác?

A fehér akác gátolja más fajok csírázását, valamint a gyökérrendszerében nitrogénkötő baktériumok vannak, ami a körülötte élő növények pusztulásához vezet. Ennek ellenére számos pozitívuma is van a fajnak, mint a gasztronómiában népszerű akácméz, illetve megannyi háztartásban ezzel a fával oldják meg a fűtést is.

Olyan faanyaga van, ami annak idején nagyon alkalmas volt a bányaműveléshez, szerszámnyélnek, szőlőkarónak, vagyis a paraszti, mindennapi életben. A frissen kivágott fa is alkalmas arra, hogy tüzelőnek lehessen használni, nem kell hosszan szárítani, tehát emiatt is nagyon praktikus, plusz kitűnő mézet ad.

– idézte Gálhidy Lászlót, a WWF Erdő-programjának vezetőjét a baon.hu.

Korábban már írtunk arról, hogy ez a fafajta annyira nem elterjedt a Mecsekben. Ennek az okáról részletesen az erről szóló cikkünkben olvashat.