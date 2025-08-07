augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

16°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Barát vagy ellenség?

1 órája

Pusztít, ahol csak megjelenik ez a növény – a szakértők riadót fújnak a hungarikum miatt

Címkék#Mecsek#akácerdő#hungarikum#akác

Ezt a növényt a magyar táj részének tekintjük, pedig ökológiai szempontból komoly problémákat okoz. A fehér akác gyakorlatilag mindent kipusztít maga körül.

Bama.hu

A fehér akác nagyon régóta jelen van Magyarországon, olyannyira, hogy 2014-ben hungarikummá nyilvánították. Az édesszájúak imádják a jó minőségű akácmézet, a bútoripar pedig előszeretettel dolgozik ezzel az anyaggal, azt viszont nagyon kevesen tudják róla, hogy egy meglehetősen agresszívan terjedő faj, amely szinte mindent kipusztít maga körül.

A magyar erdőterületek csaknem 25%-át a fehér akác fedi le.
A magyar erdőterületek csaknem 25%-át ez a fehér akác fedi le. - Fotó: Sergey Dudikov / Forrás:  Shutterstock

A fehér akác, melyet gyakran magyar akácként is emlegetnek egyáltalán nem őshonos magyar fa, valójában Észak-Amerikából származik, és csak a 18. században hozták be Európába. Napjainkra már annyira elterjedt hazánkban, hogy a magyarországi erdőterületek csaknem negyedét ez a növény teszi ki. Azonban ez nem minden esetben jelent jót.

Miért okoz ökológiai problémát a fehér akác?

A fehér akác gátolja más fajok csírázását, valamint a gyökérrendszerében nitrogénkötő baktériumok vannak, ami a körülötte élő növények pusztulásához vezet. Ennek ellenére számos pozitívuma is van a fajnak, mint a gasztronómiában népszerű akácméz, illetve megannyi háztartásban ezzel a fával oldják meg a fűtést is.

Olyan faanyaga van, ami annak idején nagyon alkalmas volt a bányaműveléshez, szerszámnyélnek, szőlőkarónak, vagyis a paraszti, mindennapi életben. A frissen kivágott fa is alkalmas arra, hogy tüzelőnek lehessen használni, nem kell hosszan szárítani, tehát emiatt is nagyon praktikus, plusz kitűnő mézet ad.

– idézte Gálhidy Lászlót, a WWF Erdő-programjának vezetőjét a baon.hu.

Korábban már írtunk arról, hogy ez a fafajta annyira nem elterjedt a Mecsekben. Ennek az okáról részletesen az erről szóló cikkünkben olvashat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu