Most megmutatják, milyen csodákat vesz el tőlünk a fényszennyezés!

A DDNPI ismertetése szerint a lakott területektől és azok közeléből a csillagos égbolt legtöbb látványossága eltűnt napjainkra a fényszennyezés miatt. Egyre kevesebb hely található a Földön és Magyarországon is, ahol a sötét éjszakai égbolt természetes állapotában megmaradt – ezek egyike a Zselic, Európa első Csillagoségbolt-parkja.

A csillagos égbolt legtöbb látványossága eltűnt napjainkra a fényszennyezés miatt.

Az augusztus 23-i éjszakai túrán résztvevők a Zselic sajátos táji és természeti értékeivel ismerkedhetnek meg, csillagász szakember kalauzolásával. Ők elsőként egy 1,5 km hosszú túrát tesznek a zselici erdőben, majd sötétedés után a csillagos égbolt titkai tárulnak eléjük.

További részletek a Facebook-eseményben érhetők el a program kapcsán.

De miért probléma a fényszennyezés?

Az elmúlt évtizedekben rohamosan csökkent azon területek mérete, ahonnan a csillagos égbolt, a Tejút zavaró fényektől mentesen látható. Az emberi települések és létesítmények növekedésével a fölösleges fénykibocsátás is egyre növekszik. Ennek az a következménye, hogy a csillagos égbolt látványa eltűnik, gyermekeink úgy nőnek fel, hogy nem ismerik sem a Tejutat, sem a Fiastyúkot - világította meg a probléma egy szeletét a nemzeti park.

Mint emlékeztettek rá, a csillagos égbolt az emberiség kulturális örökségének is része, így - mint rögzítették "az éjszakai ég látványát is meg kell óvnunk a jövő nemzedékei számára". Mindezeken túl nagyon sok faj él a természetben – például rovarok, madarak, denevérek – amelyeket zavar az ember által telepített mesterséges fényforrások által a természetbe kibocsátott fény. Az élővilág számára a mesterséges világítás rendkívül káros hatást gyakorol, az éjszakai világosság megzavarja az állatok napi életritmusát, a fényforrások nehezítik a tájékozódásukat, gyakran pusztulásukat okozva – utóbbira példa, amikor a rovarok a lámpa körül körbe-körbe repülnek végkimerülésig - részletezték.

A DDNPI szerint fontos lépéseket tenni annak érdekében, hogy a fényszennyezés csökkenjen. Mi, „hétköznapi” emberek is sokat tehetünk annak érdekében, hogy mindennapi tevékenységünkkel, a mesterséges világítással minél kevésbé zavarjuk a környezetünket. A zavaró fények és így a fényszennyezés rohamos növekedésének visszaszorítására számos megoldás létezik. Korlátozni kell a pocsékoló, felesleges fényeket olyan lámpatestek elhelyezésével, amelyek a szükséges területet - például járdát, útfelületet - világítják meg - sorolták a lehetséges megoldásokat.

Hozzátették, a legújabb kutatások szerint a hideg fehér világítás káros a környezetre és az emberi egészségre. Ezért a közvilágítás kivitelezésekor érdemes meleg fehér fényt kibocsátó fényforrásokat használni, továbbá a kis forgalmú mellékutakon az éjszakai órákban tovább csökkenteni a kibocsátott fény mennyiségét. Kertekben, udvarokban célszerű mozgásérzékelővel ellátott fényforrásokat beépíteni. Ezekkel az intézkedésekkel a természeti értékek védelmét is segíthetjük, valamint a költségeinket is csökkenthetjük - javasolták.