Utazás Moszkvába - exkluzív férfiklub nyílt Pécs szívében

Pécsett nagyon sok opciónk van, ha férfi fodrászatot keresünk. Ezen a meglehetősen sűrű piacon kíván elindulni a Forrás Üzletházban működő férfiklub, a Moscow Men's Club is.

Férfiklub nyílt Pécs központjában. Fotó: Baranya Bence Botond

Nagy Bálint, a szalon megálmodója 4 éve dolgozik borbélyként, mára megnyitotta saját üzletét, amivel szakítani szeretne a köztudatban elterjedt "barber shoppok" irányával. Így jött létre ez az exkluzív férfiklub, ahol a vendégek nagy beszélgetésekkel, a sportesemények kitárgyalásával, vagy akár egy frissítővel hangolódhatnak a haj- és szakállvágásra. A szalon tulajdonosa arra törekszik, hogy a szolgáltatások mellett egy erős és összetartó férfiközösség is kialakuljon.

El szerettem volna indítani egy teljesen új vonalat, ez lett maga a Men's Club. Nagyon impozánsnak gondolom a barber szakmát, de kicsit hanyatlóban van itthon, Magyarországon. Szeretném, ha újra visszakapná a barber shop a régi megítélését, és egy olyan exkluzív szolgáltatást nyújtanék a vendégeimnek, ami a vendégfogadástól egészen a távozásig tart.

- mondta Nagy Bálint, tulajdonos.

Fotó: Moscow Men's Club

A szalon névválasztása elsőre meglepő lehet, hiszen az orosz főváros nevét viseli a férfiklub

Az egyik életcélom a különböző kultúráknak a megismerése és ezt szerettem volna összekötni a szakmámmal. Egy franchise-t tervezek. Különböző fővárosoknak a tematikájával szeretnék dolgozni, különböző magyarországi városokban. Természetesen minden üzlet a témának megfelelő stílusirányzatot kapna.

- folytatta a tulajdonos.

Nagy Bálint hozzátette, hogy szeretné jövőre már megnyitni a csoport következő tagját egy másik magyarországi városban, és nem kizárólag a fodrászatra helyezné a hangsúlyt, hanem egyéb férfi szépségápolási szolgáltatásokat is tervez bevezetni.