Fergeteges bulival búcsúztatják a nyarat a termálfürdőben

A Sellye Városi Termálfürdő május 31-én megnyitott a strandolni vágyók előtt. Sok programmal, koncerttel, családi nappal várták a pihenni vágyókat a helyszínen a nyár folyamán. Most, hogy közeleg a nyár vége, a fürdőben búcsú rendezvénnyel készülnek.

Augusztus 29-én a nyárzáró koncerten a népszerű Alma együttes lép fel 17 órakor, augusztus 30-án pedig nyárzáró családi nappal várják a fürdőzőket. Lesz egész napos vizes kavalkád, légvár, gokart, vízen járó labda, csillámtetkó, gyöngyfűzés, mobil mászófal, körhinta, habparty. Majd délután 17 és 18 óra között élő dínó show-val várják a gyerekeket.