Zenés fürdés
39 perce
Fergeteges bulival búcsúztatják a nyarat a termálfürdőben
Forrás: Sellye Városi Termálfürdő Facebook-oldal
A Sellye Városi Termálfürdő május 31-én megnyitott a strandolni vágyók előtt. Sok programmal, koncerttel, családi nappal várták a pihenni vágyókat a helyszínen a nyár folyamán. Most, hogy közeleg a nyár vége, a fürdőben búcsú rendezvénnyel készülnek.
Augusztus 29-én a nyárzáró koncerten a népszerű Alma együttes lép fel 17 órakor, augusztus 30-án pedig nyárzáró családi nappal várják a fürdőzőket. Lesz egész napos vizes kavalkád, légvár, gokart, vízen járó labda, csillámtetkó, gyöngyfűzés, mobil mászófal, körhinta, habparty. Majd délután 17 és 18 óra között élő dínó show-val várják a gyerekeket.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre