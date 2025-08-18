Kavicsokkal a kis betegekért – Te is segíthetsz!

A PTE KK Gyermekgyógyászati Klinikáján a gyermekek a vérvételek vagy más vizsgálatok után rendszerint apró meglepetést kapnak – matricát, kis figurát, vagy valamilyen ajándékot. Most azonban egy igazi különlegességgel találkozhatnak: színesre festett kavicsokkal, amelyeket gondosan és szeretettel készítettek az ország különböző pontjairól csatlakozó alkotók.

A festett kavicsok bármilyenek lehetnek, a lényeg a gyerkek öröme.

A festett kavicsok mögött egy Facebook-csoport áll

A Kavicsfestés közösség létrehozója, Kovács Krisztina célja az volt, hogy a kreatív hobbi örömét összekapcsolják egy jótékonysági céllal. Minden egyes darab egyedi: van köztük mosolygó arc, állatfigura, mesehős vagy épp inspiráló üzenet – mindegyik azt a célt szolgálja, hogy a nehéz mindennapokban örömöt adjon. A jótékonysági akcióhoz csatlakozott az az Oktat.lak Oktatási Stúdió is, akik az átvevőhely szerepét vállalták magukra.

Megkönnyítjük a kavicsfestők helyzetét, könnyen lebonyolítható ez a folyamat. Volt olyan telefonhívásom is, hogy beteg a hölgy és nem biztos, hogy be tudja hozni nekünk a kavicsokat, de nagyon szeretne segíteni a gyerekeknek. Hozzá személyesen kimentem Uránvárosba.

- fogalmazott Fogas Rebeka, pedagógiai asszisztens.

Még Pac-Man és a retro játék pályája is felkerült az egyik alkotásra.

A kezdeményezéshez rengetegen csatlakoztak már, Somogy és Tolna vármegyéből is sok kavicsot juttattak el az átvevőhelyhez, akik a beérkezett mennyiség jelentős részét már átadták a Gyermekgyógyászati Klinikának. Ennek ellenére a felhívás továbbra is aktuális, augusztus végéig bárki készíthet festett kavicsokat a beteg gyerekeknek. A szervezők hangsúlyozzák, hogy sem tapasztalat, sem kézügyesség nem kell hozzá, a legfontosabb, hogy örömmel és szeretettel készüljenek.