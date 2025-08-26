Gasztronómiai időutazásra hívnak Zrínyi korába

A vendéglátásról a Seoska Vendéglő gondoskodik, amely ezúttal is a hagyományok tiszteletét és a modern konyhaművészetet ötvözi. Az est menüsorának egyik ínycsiklandó fogása a kemencében sült malac krémburgonyával, desszertként lilakáposztás-meggyes rétessel.

A gasztronómiai élmények mellett a vacsora résztvevői történelmi utazás részesei is lehetnek. A szervezők ugyanis egy Zrínyihez kapcsolódó történelmi részlettel is gazdagítják az estét, méltó emléket állítva a hős várvédőnek. A programot különleges zenei és fényélmények teszik teljessé, így valóban emlékezetes estét ígér minden résztvevő számára. A kapunyitás 18 órakor lesz, a vacsora pedig 19 órakor kezdődik.

További részletek a Style&Passion Sportegyesület oldalán olvashatóak.