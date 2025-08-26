augusztus 26., kedd

Gasztronómiai időutazásra hívnak Zrínyi korába

Címkék#malac#Szigetvár#menüsor#Seoska Vendéglő#krémburgonya#Zrínyi Napok#desszert

Szeptember 6-án igazán különleges gasztronómiai élmény várja az érdeklődőket Szigetváron: a Zrínyi Napok ünnepi programsorozatához kapcsolódva exkluzív díszvacsorát rendeznek a Szigetvári Turisztikai Központban.

Tóth Viktória

A vendéglátásról a Seoska Vendéglő gondoskodik, amely ezúttal is a hagyományok tiszteletét és a modern konyhaművészetet ötvözi. Az est menüsorának egyik ínycsiklandó fogása a kemencében sült malac krémburgonyával, desszertként lilakáposztás-meggyes rétessel.

A gasztronómiai élmények mellett a vacsora résztvevői történelmi utazás részesei is lehetnek. A szervezők ugyanis egy Zrínyihez kapcsolódó történelmi részlettel is gazdagítják az estét, méltó emléket állítva a hős várvédőnek. A programot különleges zenei és fényélmények teszik teljessé, így valóban emlékezetes estét ígér minden résztvevő számára. A kapunyitás 18 órakor lesz, a vacsora pedig 19 órakor kezdődik. 

További részletek a Style&Passion Sportegyesület oldalán olvashatóak.

 

 

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
