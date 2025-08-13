10 órája
Órákig nem lesz internet, TV és telefon ezeken a baranyai településeken
Jobb felkészülni a telekomos ügyfeleknek. Hálózati korszerűsítés miatt több baranyai településen órákon át nem lesz sem internet, sem telefon, sem tévé.
A Magyar Telekom tájékoztatása szerint hálózati korszerűsítés miatt ideiglenesen szünetelni fog az internet-, televízió- és telefonszolgáltatás több baranyai településen. A munkálatok három órán át tartanak, 2025. augusztus 14. 08:00 és 12:00 között.
Melyik településeket érinti a hálózati korszerűsítés?
A leállás három órán keresztül tart és két baranyai települést érint:
- Homorúd
- Mohács
A Telekom arra hívja fel ügyfelei figyelmét, amennyiben a jelzett időszak után is problémát tapasztalnak, az eszközök újraindítása megoldhatja a gondot.
Amennyiben a jelzett időszakokon túl is szolgáltatásunkban üzemszünetet tapasztalsz, és rendelkezel digitális elosztóval, akkor kérjük, indítsd újra a készüléket, amelynek segítségével az esetleges hibák megszűnnek. Abban az esetben, ha az észlelt hiba ezután is fennáll, kérjük, hívd ügyfélszolgálatunkat a Magyar Telekom hálózatából díjmentesen hívható 1414-es telefonszámon!
- fogalmaz hivatalos oldalán a Telekom.