Órákig nem lesz internet, TV és telefon ezeken a baranyai településeken

A Magyar Telekom tájékoztatása szerint hálózati korszerűsítés miatt ideiglenesen szünetelni fog az internet-, televízió- és telefonszolgáltatás több baranyai településen. A munkálatok három órán át tartanak, 2025. augusztus 14. 08:00 és 12:00 között.

Két baranyai települést is érint a hálózati korszerűsítés. Fotó: moo photograph / Forrás: Shutterstock

Melyik településeket érinti a hálózati korszerűsítés?

A leállás három órán keresztül tart és két baranyai települést érint:

Homorúd

Mohács

A Telekom arra hívja fel ügyfelei figyelmét, amennyiben a jelzett időszak után is problémát tapasztalnak, az eszközök újraindítása megoldhatja a gondot.

Amennyiben a jelzett időszakokon túl is szolgáltatásunkban üzemszünetet tapasztalsz, és rendelkezel digitális elosztóval, akkor kérjük, indítsd újra a készüléket, amelynek segítségével az esetleges hibák megszűnnek. Abban az esetben, ha az észlelt hiba ezután is fennáll, kérjük, hívd ügyfélszolgálatunkat a Magyar Telekom hálózatából díjmentesen hívható 1414-es telefonszámon!

- fogalmaz hivatalos oldalán a Telekom.