Horgászok, figyelem! Egy fotóval most országos hírnév és nyeremény vár

Az elkészült kép most azonban nagyon sokat érhet, hiszen hamarosan országos fotópályázat indul. A szeptemberben kezdődő versenyben a 2025-ös év legértékesebb fogását mutathatják meg a nagyközönségnek a fotók büszke tulajdonosai.

Kié lesz a szezon legjobb fogása?

Lehet a legnagyobb, ami alig fér a képre, a legsúlyosabb, amit ketten is csak nehezen bírnak el, a legritkább fajtájú, aminek a csodájára járnak a szakemberek, végül az olvasók szavazatai és a zsűri döntése alapján dől majd el, hogy kié lesz a dicsőség és az elismerés, valamint az ezzel járó értékes nyeremények.

Az országos fotópályázatban a nevezők az evhorgasza.hu oldalon tudnak jelentkezni, vármegyéjük kiválasztását követően, szeptember 8-tól.

Négy kategóriában hirdetünk majd nyertest: keressük a felnőtt, a hölgy, az ifjúsági (14-18 éves kor) és a gyermek horgászok legszebb fogását.

Minden szenvedélyes horgásznak érdemes tehát készülni a nagy pillanatra, és megörökíteni valamennyi fogást, hiszen lehet, hogy pont az hozza majd a nyereményt.

Mi a magunk részéről drukkolunk valamennyi nagy ho-ho-ho horgásznak!