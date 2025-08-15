augusztus 15., péntek

Mária névnap

35°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyaralás vagy kiakadás?

1 órája

Horvátországba indulnál? Készülj fel a brutális dugóra!

Címkék#forgalom#vállalat#kormány#tengerpart#autópálya

Jobban tesszük, ha alaposan megtervezzük merre indulunk útnak. Pénteken hosszú hétvége kezdődik déli szomszédunknál, így várhatóan igencsak megnő a horvát autópályák forgalma.

Bama.hu

Déli szomszédunk nagyon népszerű célpont a kikapcsolódni vágyók körében. Baranyából is nagyon sokan indulnak el a tengerpart irányába egy kis nyaralás reményében, ebből viszont könnyen a horvát autópályák dugóiban való türelmetlenkedés lehet.

Minden eddiginél nagyobb forgalomra kell számítani a horvát autópályákon.
Minden eddiginél nagyobb forgalomra kell számítani a horvát autópályákon. - Fotó: Kutasi Xenia / Forrás:  Shutterstock

Eddig is nagyon sokan indultak útnak a tengerpart felé, így a horvát autópályák gyakori látképévé váltak a hosszú kilométereken át kígyózó autósorok. A mostani hétvége még a korábbiaknál is nagyobb dugókat hozhat, hiszen augusztus 15-én ünneplik Nagyboldogasszony napját Horvátországban, ami munkaszüneti nap. Ezért már csütörtöktől megnövekedett forgalomra számíthatunk a horvát sztrádákon.

A legkritikusabb pont továbbra is Zágráb környéke, ahol a Lucko fizetőkapunál várható komolyabb torlódás. De az A1-es és az A6-os autópálya bosiljevói csomópontjánál szintén dugóra lehet számítani. A jövőbeli torlódások csökkentése érdekében a horvát kormány több tehermentesítő autópálya építését is tervezi.

- írja a Világgazdaság

Mikor érdemes közlekedni a horvát autópályákon?

A HAC (a horvát autópályákat kezelő vállalat) azt tanácsolja: aki teheti, inkább éjszaka vagy kora hajnalban induljon útnak, így elkerülhető a legnagyobb dugók egy része. Továbbá nagyon fontos, hogy mindenki, aki déli szomszédaink irányába indul számítson arra, hogy akár órákon át tartó araszolással jut csak el úti céljához. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu