Horvátországba indulnál? Készülj fel a brutális dugóra!

Déli szomszédunk nagyon népszerű célpont a kikapcsolódni vágyók körében. Baranyából is nagyon sokan indulnak el a tengerpart irányába egy kis nyaralás reményében, ebből viszont könnyen a horvát autópályák dugóiban való türelmetlenkedés lehet.

Minden eddiginél nagyobb forgalomra kell számítani a horvát autópályákon. - Fotó: Kutasi Xenia / Forrás: Shutterstock

Eddig is nagyon sokan indultak útnak a tengerpart felé, így a horvát autópályák gyakori látképévé váltak a hosszú kilométereken át kígyózó autósorok. A mostani hétvége még a korábbiaknál is nagyobb dugókat hozhat, hiszen augusztus 15-én ünneplik Nagyboldogasszony napját Horvátországban, ami munkaszüneti nap. Ezért már csütörtöktől megnövekedett forgalomra számíthatunk a horvát sztrádákon.

A legkritikusabb pont továbbra is Zágráb környéke, ahol a Lucko fizetőkapunál várható komolyabb torlódás. De az A1-es és az A6-os autópálya bosiljevói csomópontjánál szintén dugóra lehet számítani. A jövőbeli torlódások csökkentése érdekében a horvát kormány több tehermentesítő autópálya építését is tervezi.

Mikor érdemes közlekedni a horvát autópályákon?

A HAC (a horvát autópályákat kezelő vállalat) azt tanácsolja: aki teheti, inkább éjszaka vagy kora hajnalban induljon útnak, így elkerülhető a legnagyobb dugók egy része. Továbbá nagyon fontos, hogy mindenki, aki déli szomszédaink irányába indul számítson arra, hogy akár órákon át tartó araszolással jut csak el úti céljához.