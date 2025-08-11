10 órája
Hőségriadó a háziállatoknak is – így óvd kedvenced a kánikulában
Elengedhetetlen a friss ivóvíz hőségriadókor.
Fotó: Karnok Csaba
A következő napokban fokozódik a hőség: forró aszfalt, perzselő napsütés – mindez a házi kedvenceinket is próbára teszi. Egy kis odafigyeléssel azonban a gazdi sokat tehet azért, hogy négylábú barátja biztonságban átvészelje a kánikulát. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője praktikus tanácsokat oszt meg a nyári melegre.
Miért viseli nehezen a kutya a hőséget?
A kutyák nem izzadnak úgy, mint az emberek – hőleadásuk főként lihegéssel történik, ami forró időben gyakran kevés. Ilyenkor ösztönösen keresik a hűvös padlót vagy árnyékos helyet, hogy lehűtsék magukat.
A nagytestű, sötét színű kutyák érzékenyebbek a hőségre, mint a kisebb testű, világos színű társaik.
A tűző napon való mozgás feleslegesen megterheli a szervezetüket.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület legfontosabb kánikula-tanácsai
A játékot és a hosszabb sétákat kora délelőttre vagy késő délutánra időzítsük.
Forró aszfalt helyett sétáltassunk füves területen, így óvjuk a tappancsokat.
Biztosítsunk állandóan árnyékos, hűvös búvóhelyet.
Gondoskodjunk naponta többször friss ivóvízről.
Soha ne hagyjuk az állatot egyedül autóban – még résnyire lehúzott ablaknál sem –, mert a jármű percek alatt felforrósodik.
Lakásban tartott állatoknál reggel sötétítsünk be, hogy a helyiség ne melegedjen fel túlzottan.
A felelős gazdi szerepe
A gondos állattartás nemcsak szeretet, hanem törvény által is előírt kötelesség. Az állatok sanyargatása – például a hőségben való magukra hagyás – bűncselekmény, amiért akár börtönbüntetés is járhat. A felelős állattartásról további információ a www.allatvedo.hu oldalon érhető el.
Hőtorlódás és hőguta – életveszélyes állapotok
Ha a kutya intenzíven liheg, nyelve állandóan kilóg, színe sötétebb a megszokottnál, az a hőtorlódás jele lehet.
Súlyosabb esetben – amikor az állat oldalán fekszik, lihegve kapkodja a levegőt, esetleg elveszti az eszméletét – valószínűleg hőguta vagy napszúrás áll fenn.
Teendők vészhelyzetben:
Azonnali folyadékpótlás
Árnyékos, hűvös helyre vitel
Haladéktalan állatorvosi segítségkérés
Összegzés: A nyári forróság a háziállatok számára is komoly veszélyt jelent. Néhány egyszerű szabály betartásával azonban nemcsak elkerülhető a szenvedés, hanem biztonságos, kellemes élmény lehet a nyár kedvenc és gazdi számára egyaránt.