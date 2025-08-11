augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

26°
+40
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyeljünk rájuk!

58 perce

Hőségriadó a háziállatoknak is – így óvd kedvenced a kánikulában

Címkék#kutya#kánikula#aszfalt#hőség#tanács#háziállat

Bama.hu
Hőségriadó a háziállatoknak is – így óvd kedvenced a kánikulában

Elengedhetetlen a friss ivóvíz hőségriadókor.

Fotó: Karnok Csaba

 

A következő napokban fokozódik a hőség: forró aszfalt, perzselő napsütés – mindez a házi kedvenceinket is próbára teszi. Egy kis odafigyeléssel azonban a gazdi sokat tehet azért, hogy négylábú barátja biztonságban átvészelje a kánikulát. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője praktikus tanácsokat oszt meg a nyári melegre.

Miért viseli nehezen a kutya a hőséget?

A kutyák nem izzadnak úgy, mint az emberek – hőleadásuk főként lihegéssel történik, ami forró időben gyakran kevés. Ilyenkor ösztönösen keresik a hűvös padlót vagy árnyékos helyet, hogy lehűtsék magukat.

A nagytestű, sötét színű kutyák érzékenyebbek a hőségre, mint a kisebb testű, világos színű társaik.

A tűző napon való mozgás feleslegesen megterheli a szervezetüket.

Az Orpheus Állatvédő Egyesület legfontosabb kánikula-tanácsai

A játékot és a hosszabb sétákat kora délelőttre vagy késő délutánra időzítsük.

Forró aszfalt helyett sétáltassunk füves területen, így óvjuk a tappancsokat.

Biztosítsunk állandóan árnyékos, hűvös búvóhelyet.

Gondoskodjunk naponta többször friss ivóvízről.

Soha ne hagyjuk az állatot egyedül autóban – még résnyire lehúzott ablaknál sem –, mert a jármű percek alatt felforrósodik.

Lakásban tartott állatoknál reggel sötétítsünk be, hogy a helyiség ne melegedjen fel túlzottan.

A felelős gazdi szerepe

A gondos állattartás nemcsak szeretet, hanem törvény által is előírt kötelesség. Az állatok sanyargatása – például a hőségben való magukra hagyás – bűncselekmény, amiért akár börtönbüntetés is járhat. A felelős állattartásról további információ a www.allatvedo.hu oldalon érhető el.

Hőtorlódás és hőguta – életveszélyes állapotok

Ha a kutya intenzíven liheg, nyelve állandóan kilóg, színe sötétebb a megszokottnál, az a hőtorlódás jele lehet.
Súlyosabb esetben – amikor az állat oldalán fekszik, lihegve kapkodja a levegőt, esetleg elveszti az eszméletét – valószínűleg hőguta vagy napszúrás áll fenn.

Teendők vészhelyzetben:

Azonnali folyadékpótlás

Árnyékos, hűvös helyre vitel

Haladéktalan állatorvosi segítségkérés

Összegzés: A nyári forróság a háziállatok számára is komoly veszélyt jelent. Néhány egyszerű szabály betartásával azonban nemcsak elkerülhető a szenvedés, hanem biztonságos, kellemes élmény lehet a nyár kedvenc és gazdi számára egyaránt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu