Hőségriadó a háziállatoknak is – így óvd kedvenced a kánikulában

A következő napokban fokozódik a hőség: forró aszfalt, perzselő napsütés – mindez a házi kedvenceinket is próbára teszi. Egy kis odafigyeléssel azonban a gazdi sokat tehet azért, hogy négylábú barátja biztonságban átvészelje a kánikulát. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője praktikus tanácsokat oszt meg a nyári melegre.

Miért viseli nehezen a kutya a hőséget?

A kutyák nem izzadnak úgy, mint az emberek – hőleadásuk főként lihegéssel történik, ami forró időben gyakran kevés. Ilyenkor ösztönösen keresik a hűvös padlót vagy árnyékos helyet, hogy lehűtsék magukat.

A nagytestű, sötét színű kutyák érzékenyebbek a hőségre, mint a kisebb testű, világos színű társaik.

A tűző napon való mozgás feleslegesen megterheli a szervezetüket.

Az Orpheus Állatvédő Egyesület legfontosabb kánikula-tanácsai

A játékot és a hosszabb sétákat kora délelőttre vagy késő délutánra időzítsük.

Forró aszfalt helyett sétáltassunk füves területen, így óvjuk a tappancsokat.

Biztosítsunk állandóan árnyékos, hűvös búvóhelyet.

Gondoskodjunk naponta többször friss ivóvízről.

Soha ne hagyjuk az állatot egyedül autóban – még résnyire lehúzott ablaknál sem –, mert a jármű percek alatt felforrósodik.

Lakásban tartott állatoknál reggel sötétítsünk be, hogy a helyiség ne melegedjen fel túlzottan.

A felelős gazdi szerepe

A gondos állattartás nemcsak szeretet, hanem törvény által is előírt kötelesség. Az állatok sanyargatása – például a hőségben való magukra hagyás – bűncselekmény, amiért akár börtönbüntetés is járhat. A felelős állattartásról további információ a www.allatvedo.hu oldalon érhető el.

Hőtorlódás és hőguta – életveszélyes állapotok

Ha a kutya intenzíven liheg, nyelve állandóan kilóg, színe sötétebb a megszokottnál, az a hőtorlódás jele lehet.

Súlyosabb esetben – amikor az állat oldalán fekszik, lihegve kapkodja a levegőt, esetleg elveszti az eszméletét – valószínűleg hőguta vagy napszúrás áll fenn.

Teendők vészhelyzetben:

Azonnali folyadékpótlás

Árnyékos, hűvös helyre vitel

Haladéktalan állatorvosi segítségkérés