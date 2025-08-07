augusztus 7., csütörtök

Egy bögre liszt is elég, hogy része legyél valami igazán különlegesnek

Címkék#gasztronómiai#lisztkeverék#Közösség

A korábbi évek hagyományaihoz hűen idén is megsütik „Vokány Kenyerét”. A közösség kenyerét, amelyet az összefogás szimbólumaként ajánlanak fel az augusztus 20-i kenyérszentelésre.

Tóth Viktória

A kezdeményezés különlegessége, hogy a közös kenyértésztához mindenki hozzátehet egy keveset: egy bögrényi liszt formájában. A beérkező lisztekből csippentenek egy keveset, így készül el az az egyedi lisztkeverék, amelyből a vokányi művelődési házban közösen dagasztják be a kenyércipókat.

Kenyér nemzeti színű szalaggal
Összefogással készülhet el a vokányi kenyér
Fotó: Nemeth Andras Peter

A közös sütögetés nemcsak gasztronómiai élmény, hanem közösségi esemény is, batyus jelleggel várják az érdeklődőket, azaz mindenki hozzájárulhat valamilyen finomsággal a programhoz. Jól jön a házi lekvár, sütemény, szörp vagy éppen egy üveg bor. Minden, ami segít a várakozásban, míg kisül a friss, illatos kenyér. Az elkészült kenyerekből helyben kóstolót is tartanak, de a legszebb cipó a nemzeti ünnep alkalmából tartott kenyérszentelésre kerül.

Ekkor lesz a kenyérsütés:

Különleges hagyomány, hogy minden évben egy kedves emlék készül azok névsorával, akik csatlakoznak a kezdeményezéshez. Ez a kis ajándék a megszentelt kenyerek mellé jár – viszont csak azok neve kerülhet rá, akik augusztus 17-ig leadják a lisztet a művelődési házban, vagy előre jelzik, hogy a sütésre hozzák magukkal. A találkozó tehát augusztus 19-én 17:30-kor lesz  a helyi művelődési házban.

 

