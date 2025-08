Nem fogod elhinni! Ezt kapják ebédre a betegek a pécsi kórházban

Klasszikus kedvencek, mint a fasírtgolyók, a bolognai spagetti vagy a gulyásleves – ilyenekkel találkoznak a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában ápolt betegek egy ebéd során. A MED-Catering Kft. és új koncepciója, a Catey Pécsen indította útjára a magyar kórházi étkeztetés reformját, amely természetesen az ebédek mellett a reggeliket és a vacsorákat is magában foglalja.

A kórházi étkeztetés reformjának első állomása Pécs. - Forrás: Catey

A cég küldetése, hogy ízletes és tápláló ételeket biztosítsanak a fekvőbetegek számára. Ehhez kizárólag könnyen elfogyasztható fogásokat válogattak össze, amelyekkel akár egy kézzel is boldogulnak a páciensek. Fontos szempont volt a menü kialakításánál az is, hogy ennek az adagolása és szétosztása ne rójon további terheket az egészségügyben dolgozókra a szervírozás során, amelyeket immáron korszerű, erre a célra készült tároló edényzetben és tálcákon tudnak megvalósítani.

Kerestünk, kutattunk, és végül megtaláltuk azt, amik maradéktalanul megfelelnek a higiéniai feltételeknek, mint tisztán tarthatóság, fertőtleníthetőség. Súlykönnyítettek és hőszigetelők legyenek, és ezen felül tartósak is, hiszen mit sem ér valami, ha azt nem lehet hosszú időn keresztül használni. Ez egybecseng a fenntarthatósági törekvéseinkkel is.

– fogalmazott Enyedi Csaba a GVC Group kommunikációs igazgatója.

Az étkeztetésnél a különféle allergiákra is figyelnek. - Forrás: Catey

Mi a különleges ezekben a kórházi ételekben?

Az is nagyon fontos szempont volt, hogy könnyen fogyasztható ételeket kapjanak a betegek, így akár reggelire egy zöldségekkel és felvágottal, vagy húsmentesen is tartalmas betéttel megpakolt, csomagolt szendvics is várhatja őket, amelyet mindössze egyetlen könnyed mozdulattal ki is tudnak bontani. Ez azért is nagyon lényeges, mert korábban a betegeknek sok esetben nehézséget okozott a szendvicsüket elkészíteni, vagy ez a feladat teljes egészében az ápolókra hárult.

A vacsora részei immár a gazdag, húsos, és vegetáriánus verzióban is készülő, egytálételként teljes értékkel bíró saláták is, amelyek rendkívül népszerűek. A menü összeállításán és ezek elkészítésén dietetikuson és séfek dolgoznak, hiszen ez nemcsak egy étkezés a betegeknek, hanem a kezelésük része.

Ez maga a kezelésnek a része, hogy megfelelő ételeket fogyasszon a beteg, ami az egészségének, a betegségének, illetve a tápláltsági állapotának is megfelelő.

- mesélte lapunk megkeresésére Gajdács Edina, a cég területei vezetője.