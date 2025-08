Így spórolhatsz a lecsón: ennyibe került most a nyári kedvenc

Hagyma, paprika, paradicsom, egy kis füstöltáru, meg némi virsli, kolbász, pirospaprika és só - bár vannak, akik tojással vagy rizzsel készítik, ezek az alapvető összetevők nélkülözhetetlenek a finom lecsó elkészítéséhez. Jó hír, hogy a piaci folyamatok kedveznek a lecsófőzésnek, hiszen a Pécsi Vásárcsarnokban már 500 forintért tudunk vásárolni egy kiló paradicsomot, 600 körül van a lecsópaprika, 300-400 forint között pedig a hagyma kilója.

A hagyományos lecsó nyáron bombabiztos tipp a családi asztalra

Fotó: MW / Forrás: MW

Ha mindehhez hozzáveszünk egy 10 dekányi füstöltárut - húsos szalonnát vagy száraz kolbászt -, esetleg egy kis virslit, már meg is vagyunk a főbb tételekkel, és nem kell sokat számolnunk, hogy megállapítsuk, hogy egy négy fős családnak még úgy is megfőzhetjük a nyári kedvencet kb. négyezer forintból, ha tojással készül a lecsó.

Már csak az nem mindegy, hogy milyen receptet választunk a főzéshez. A szakavatott vagy amatőr készítőket ugyanis mindig is megosztotta a hozzávalók fazékba vagy lábosba kerülésének sorrendje. Az egyes fő komponensek főzési igényének szem előtt tartói a hagyma-paprika-paradicsom sorrendet követik, míg azok szerint, akik a jó lecsó szaftosságát helyezik előtérbe, a paradicsom megelőzi a paprikát.

Ha lecsóról van szó, mindenki a saját receptúrájára esküszik

Megfigyelhető, hogy mindenki a saját receptúrájára esküszik, és megállapítható, hogy ahány ember, annyi lecsófőzési módszer. Balkán eredete ellenére a lecsót sokan tipikus magyar ételnek tartják, gyakori főzése lassan bizony fel is jogosítja erre a titulusra. A külön utakat járók közül egyesek például esküsznek arra, hogy nem friss paradicsommal, hanem sűrítménnyel készítik, mások aktuális kerti zöldségtermésekkel, tökkel, padlizsánnal, cukkinivel dúsítják az étel alapját, de van olyan is, aki például egy-egy gerezd fokhagymát is felhasznál az elkészítésnél. A tojás és a kiegészítőkén már említett rizs mellett többek szerint a tarhonya is nagyon illik a lecsóhoz, míg feltétként a pirított csirkemájat ajánlják.