Légúti fertőzés

31 perce

Légkondiból csap le a gyilkos baktérium, már két ember életét követelte – Hogyan előzd meg?

Az esetek július végén kezdtek elszaporodni. Több mint ötven megbetegedést okozott a legionella-fertőzés.

Bama.hu

Már két ember életét követelte, és több mint ötvenen megbetegedtek a legionella-fertőzés következtében Harlemben, New York városának egyik legsűrűbben lakott negyedében. 

A legionella-fertőzés baktériummal szennyezett vízpárán keresztül történik
A legionella-fertőzés baktériummal szennyezett vízpárán keresztül történik - Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Forrás:  Shutterstock

1976-ban, Philadelphiában észlelték először a legionáriusbetegséget, amely egy súlyos tüdőgyulladás. Tünetei közé tartozik a magas láz, köhögés, hidegrázás, izomfájdalom, fejfájás, szélsőséges esetekben hasmenés vagy zavartság. Kezelés nélkül súlyos szövődményekhez, akár halálhoz is vezethet. 

Mint általában minden felső légúti betegség, a valamiért legyengültebb immunállapotban lévőket fokozottabban érinti. Könnyebben megbetegszenek, vagy súlyosabb a betegség lefolyása. Már az 50 év felettiek is hajlamosak arra, hogy komolyabb legyen számukra ez a fertőzés. Érdekes módon a férfiaknál gyakrabban figyelték meg a betegséget, mint a nőknél, illetve a dohányosok körében mégtöbbször jelentkezik.

- fogalmazott Dr. Prinz János, háziorvos.

Kell tartanunk attól, hogy megfertőz minket a Legionella az otthoni légkondicionálónkon keresztül?

A forró nyári napokon előszeretettel használjuk a légkondit otthonunkban és irodánkban, így jogosan merülhet fel bennünk a kérdés: Kell tartanunk attól, hogy saját lakásunkban is elkapjuk a fertőzést? A szakember hangsúlyozta, hogy főként az ipari légkondicionálókban figyelhető meg a baktérium kialakulása, arra nagyon csekély az esély, hogy otthonunkban ilyet tapasztaljunk.

A kis, házi klímaberendezéseknél nem fordulhat elő, legalábbis minimális az esély erre. Ezek nem nedves rendszerek, ez más elven működik, itt nincs olyan nedves csőhálózat, ahol lerakódhatna a víz és elszaporodhatnának benne a kórokozók. Ettől függetlenül ennek a tisztítása is szükséges, hiszen itt más gombás, bakteriális és vírusos fertőzések alakulhatnak ki.

- folytatta a háziorvos.

Az jó hír, hogy a legionella-fertőzés gyógyszerekkel, antibiotikumokkal kezelhető. Amennyiben hasonló tüneteket tapasztal magán, mindenképpen keresse fel háziorvosát.

 

