Légkondiból csap le a gyilkos baktérium, már két ember életét követelte – Hogyan előzd meg?

Már két ember életét követelte, és több mint ötvenen megbetegedtek a legionella-fertőzés következtében Harlemben, New York városának egyik legsűrűbben lakott negyedében.

A legionella-fertőzés baktériummal szennyezett vízpárán keresztül történik - Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Forrás: Shutterstock

1976-ban, Philadelphiában észlelték először a legionáriusbetegséget, amely egy súlyos tüdőgyulladás. Tünetei közé tartozik a magas láz, köhögés, hidegrázás, izomfájdalom, fejfájás, szélsőséges esetekben hasmenés vagy zavartság. Kezelés nélkül súlyos szövődményekhez, akár halálhoz is vezethet.

Mint általában minden felső légúti betegség, a valamiért legyengültebb immunállapotban lévőket fokozottabban érinti. Könnyebben megbetegszenek, vagy súlyosabb a betegség lefolyása. Már az 50 év felettiek is hajlamosak arra, hogy komolyabb legyen számukra ez a fertőzés. Érdekes módon a férfiaknál gyakrabban figyelték meg a betegséget, mint a nőknél, illetve a dohányosok körében mégtöbbször jelentkezik.

- fogalmazott Dr. Prinz János, háziorvos.