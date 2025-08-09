31 perce
Légkondiból csap le a gyilkos baktérium, már két ember életét követelte – Hogyan előzd meg?
Az esetek július végén kezdtek elszaporodni. Több mint ötven megbetegedést okozott a legionella-fertőzés.
Már két ember életét követelte, és több mint ötvenen megbetegedtek a legionella-fertőzés következtében Harlemben, New York városának egyik legsűrűbben lakott negyedében.
1976-ban, Philadelphiában észlelték először a legionáriusbetegséget, amely egy súlyos tüdőgyulladás. Tünetei közé tartozik a magas láz, köhögés, hidegrázás, izomfájdalom, fejfájás, szélsőséges esetekben hasmenés vagy zavartság. Kezelés nélkül súlyos szövődményekhez, akár halálhoz is vezethet.
Mint általában minden felső légúti betegség, a valamiért legyengültebb immunállapotban lévőket fokozottabban érinti. Könnyebben megbetegszenek, vagy súlyosabb a betegség lefolyása. Már az 50 év felettiek is hajlamosak arra, hogy komolyabb legyen számukra ez a fertőzés. Érdekes módon a férfiaknál gyakrabban figyelték meg a betegséget, mint a nőknél, illetve a dohányosok körében mégtöbbször jelentkezik.
- fogalmazott Dr. Prinz János, háziorvos.
Folyik a víz, zúg a kültéri egység – meddig tűrjük még? Olvasónk bepöccent a klímák miatt
Kell tartanunk attól, hogy megfertőz minket a Legionella az otthoni légkondicionálónkon keresztül?
A forró nyári napokon előszeretettel használjuk a légkondit otthonunkban és irodánkban, így jogosan merülhet fel bennünk a kérdés: Kell tartanunk attól, hogy saját lakásunkban is elkapjuk a fertőzést? A szakember hangsúlyozta, hogy főként az ipari légkondicionálókban figyelhető meg a baktérium kialakulása, arra nagyon csekély az esély, hogy otthonunkban ilyet tapasztaljunk.
A kis, házi klímaberendezéseknél nem fordulhat elő, legalábbis minimális az esély erre. Ezek nem nedves rendszerek, ez más elven működik, itt nincs olyan nedves csőhálózat, ahol lerakódhatna a víz és elszaporodhatnának benne a kórokozók. Ettől függetlenül ennek a tisztítása is szükséges, hiszen itt más gombás, bakteriális és vírusos fertőzések alakulhatnak ki.
- folytatta a háziorvos.
Az jó hír, hogy a legionella-fertőzés gyógyszerekkel, antibiotikumokkal kezelhető. Amennyiben hasonló tüneteket tapasztal magán, mindenképpen keresse fel háziorvosát.