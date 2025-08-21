Ez is eldőlt: ezek a legjobb pékségek Baranyában!

Melyik a legjobb pékség és mitől lehet a legjobb? Kívül ropogós, belül puha péksütemények, a csokoládétól túlcsorduló kakaós csiga, vagy az otthon illatát árasztó frissen sült új kenyér? Mindenkinek megvannak a személyes kedvencei, amelyeket most el is árultak nekünk olvasóink a Facebookon feltett kérdésünk kapcsán.

A friss kenyerek és a csupa csokis kakaós csigák hazája Baranya vármegye, itt találhatóak a legjobb pékségek! Fotó: Bencsik Adam / Forrás: MW

Pécs legjobb pékségei előkelő helyen, de Baranya egész területen akadnak gyöngyszemek

Olvasóink most is igyekeztek az egész vármegyét lefedni: rengeteg vidéki pékség is hatalmas rajongótáborral rendelkezik, de akadnak kiemelkedő péksütemények a megyeszékhelyen is. Ki mennyit hajlandó megtenni a kedvenc pékárujáért? Ebben is megoszlott követőink véleménye − míg többen azt vallják, hogy a legközelebbi helyen gyorsan lezavarják a friss termékek beszerzését, addig akadnak olyanok is, akik Pest vármegyéből is ismerik Baranya legjobb pékségeit. Egy jó pékáru megéri az utazást is.

Kezdjünk rögtön Komlón, ahonnan a Füles Sütödéje nevű hely került fel a listánkra (annak is az élére) olvasóink szavazatainak köszönhetően. Érdekesség, hogy körülbelül egy hónapja (július 17-én) ünnepelte fennállásának harmadik évfordulóját a népszerű sütöde, akiknek ezúton is gratulálunk a „születésnaphoz” és a sok szavazathoz.

A Duraku, valamint a Tornyos Pékség termékeit szintén rengetegen kedvelik Baranya szerte, de a pécsi Király utcában található Orma Pékség is többek tetszését elnyerte.

A szintén pécsi Noa Pékség is rengeteg olvasónk kedvence, a hely pedig a közelmúltban egy díjat is bezsebelt Budapesten, a Magyar Pékszövetség szervezésében lebonyolított XIV. Szent István napi kenyérverseny eredményhirdetésén. A „Leveles sétáló sütemény” kategóriában szereztek ezüstérmet a Joghurtos gyümölcskosár nevű termékükkel, amely leveles tészta alap eperlekvárral és friss citrusos joghurtkeverékkel van töltve, valamint eperrel, kivivel, és áfonyával van díszítve.

Kozármisleny kedvenc pékárut forgalmazó üzlete a Vita Pékség a Március 15. téren, a szigetváriak pedig a Király Pékség & Fagyizóba látogatnak el szívesen friss péksüteményekért.