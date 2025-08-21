augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

21°
+35
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ropogós kiflik, csupa csokis csigák

1 órája

Ez is eldőlt: ezek a legjobb pékségek Baranyában!

Címkék#péksütemény#péktermék#pékség

Rengeteg remek tippet kaptunk, összeszedtük a legnépszerűbb helyeket. Ezek a legjobb pékségek Baranyában olvasóink szerint.

Tóth Dávid
Ez is eldőlt: ezek a legjobb pékségek Baranyában!

A friss kenyerek és a csupa csokis kakaós csigák hazája Baranya vármegye.

Forrás: MW

Fotó: FULOP ILDI

Melyik a legjobb pékség és mitől lehet a legjobb?  Kívül ropogós, belül puha péksütemények, a csokoládétól túlcsorduló kakaós csiga, vagy az otthon illatát árasztó frissen sült új kenyér? Mindenkinek megvannak a személyes kedvencei, amelyeket most el is árultak nekünk olvasóink a Facebookon feltett kérdésünk kapcsán. 

legjobb pékség, friss kenyerek pécs legjobb pékségeiből
A friss kenyerek és a csupa csokis kakaós csigák hazája Baranya vármegye, itt találhatóak a legjobb pékségek!  Fotó: Bencsik Adam / Forrás: MW

Pécs legjobb pékségei előkelő helyen, de Baranya egész területen akadnak gyöngyszemek 

Olvasóink most is igyekeztek az egész vármegyét lefedni: rengeteg vidéki pékség is hatalmas rajongótáborral rendelkezik, de akadnak kiemelkedő péksütemények a megyeszékhelyen is. Ki mennyit hajlandó megtenni a kedvenc pékárujáért? Ebben is megoszlott követőink véleménye − míg többen azt vallják, hogy a legközelebbi helyen gyorsan lezavarják a friss termékek beszerzését, addig akadnak olyanok is, akik Pest vármegyéből is ismerik Baranya legjobb pékségeit. Egy jó pékáru megéri az utazást is.

Kezdjünk rögtön Komlón, ahonnan a Füles Sütödéje nevű hely került fel a listánkra (annak is az élére) olvasóink szavazatainak köszönhetően. Érdekesség, hogy körülbelül egy hónapja (július 17-én) ünnepelte fennállásának harmadik évfordulóját a népszerű sütöde, akiknek ezúton is gratulálunk a „születésnaphoz” és a sok szavazathoz.

A Duraku, valamint a Tornyos Pékség termékeit szintén rengetegen kedvelik Baranya szerte, de a pécsi Király utcában található Orma Pékség is többek tetszését elnyerte. 

A szintén pécsi Noa Pékség is rengeteg olvasónk kedvence, a hely pedig a közelmúltban egy díjat is bezsebelt Budapesten, a Magyar Pékszövetség szervezésében lebonyolított XIV. Szent István napi kenyérverseny eredményhirdetésén.  A „Leveles sétáló sütemény” kategóriában szereztek ezüstérmet a Joghurtos gyümölcskosár nevű termékükkel, amely leveles tészta alap eperlekvárral és friss citrusos joghurtkeverékkel van töltve, valamint eperrel, kivivel, és áfonyával van díszítve.

Kozármisleny kedvenc pékárut forgalmazó üzlete a Vita Pékség a Március 15. téren, a szigetváriak pedig a Király Pékség & Fagyizóba látogatnak el szívesen friss péksüteményekért. 

Listánk természetesen ezúttal is a teljesség igénye nélkül állt össze, több kiváló hely is akad még, amely ezúttal nem fért fel a szavazatok alapján a toplistára. Bátran állíthatjuk, hogy Baranya a péktermékek terén is szuper alternatívákat kínál nekünk, kielégítve a gluténmentes pékárura, vagy a laktózmentes süteményekre szomjazó közönséget is, de a szénhidrát-csökkentett termékek rajongói sem maradnak éhesek vármegyénkben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu