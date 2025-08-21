1 órája
Ez is eldőlt: ezek a legjobb pékségek Baranyában!
Rengeteg remek tippet kaptunk, összeszedtük a legnépszerűbb helyeket. Ezek a legjobb pékségek Baranyában olvasóink szerint.
A friss kenyerek és a csupa csokis kakaós csigák hazája Baranya vármegye.
Melyik a legjobb pékség és mitől lehet a legjobb? Kívül ropogós, belül puha péksütemények, a csokoládétól túlcsorduló kakaós csiga, vagy az otthon illatát árasztó frissen sült új kenyér? Mindenkinek megvannak a személyes kedvencei, amelyeket most el is árultak nekünk olvasóink a Facebookon feltett kérdésünk kapcsán.
Pécs legjobb pékségei előkelő helyen, de Baranya egész területen akadnak gyöngyszemek
Olvasóink most is igyekeztek az egész vármegyét lefedni: rengeteg vidéki pékség is hatalmas rajongótáborral rendelkezik, de akadnak kiemelkedő péksütemények a megyeszékhelyen is. Ki mennyit hajlandó megtenni a kedvenc pékárujáért? Ebben is megoszlott követőink véleménye − míg többen azt vallják, hogy a legközelebbi helyen gyorsan lezavarják a friss termékek beszerzését, addig akadnak olyanok is, akik Pest vármegyéből is ismerik Baranya legjobb pékségeit. Egy jó pékáru megéri az utazást is.
Kezdjünk rögtön Komlón, ahonnan a Füles Sütödéje nevű hely került fel a listánkra (annak is az élére) olvasóink szavazatainak köszönhetően. Érdekesség, hogy körülbelül egy hónapja (július 17-én) ünnepelte fennállásának harmadik évfordulóját a népszerű sütöde, akiknek ezúton is gratulálunk a „születésnaphoz” és a sok szavazathoz.
A Duraku, valamint a Tornyos Pékség termékeit szintén rengetegen kedvelik Baranya szerte, de a pécsi Király utcában található Orma Pékség is többek tetszését elnyerte.
A szintén pécsi Noa Pékség is rengeteg olvasónk kedvence, a hely pedig a közelmúltban egy díjat is bezsebelt Budapesten, a Magyar Pékszövetség szervezésében lebonyolított XIV. Szent István napi kenyérverseny eredményhirdetésén. A „Leveles sétáló sütemény” kategóriában szereztek ezüstérmet a Joghurtos gyümölcskosár nevű termékükkel, amely leveles tészta alap eperlekvárral és friss citrusos joghurtkeverékkel van töltve, valamint eperrel, kivivel, és áfonyával van díszítve.
Kozármisleny kedvenc pékárut forgalmazó üzlete a Vita Pékség a Március 15. téren, a szigetváriak pedig a Király Pékség & Fagyizóba látogatnak el szívesen friss péksüteményekért.
Listánk természetesen ezúttal is a teljesség igénye nélkül állt össze, több kiváló hely is akad még, amely ezúttal nem fért fel a szavazatok alapján a toplistára. Bátran állíthatjuk, hogy Baranya a péktermékek terén is szuper alternatívákat kínál nekünk, kielégítve a gluténmentes pékárura, vagy a laktózmentes süteményekre szomjazó közönséget is, de a szénhidrát-csökkentett termékek rajongói sem maradnak éhesek vármegyénkben.