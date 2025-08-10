Tegnap, 6:00
Lottósorsolás: bizony volt, amikor fürdőgatyában húzták a nyerő számokat (FOTÓK)
Lottósorsolás Harkányban a gyógyfürdő medencéjének partján. Mai fejjel gondolkodva kevés ennél szürreálisabb képet tudok elképzelni, pedig semmi kétség, volt ilyen, lottósorsolás Harkányban, a medence partján.
Forrás: MW
Fotó: Laufer László
Képzeljük csak el azt a lottósorsolást, amin rengeteg ember áll a medence partján, és egy ugyancsak úszógatyás ember húzza ki a nyerőszámokat. Ha tovább gondoljuk a dolgot, és és elképzeljük, hogy a sors kiszámíthatatlansága folytán mondjuk egy bikinis hölgy szalad ki a pulpitus felé egy nyertes szelvényt lobogtatva, valószínűleg kimaxoltuk ezt a történetet.
Pedig ne higgyük azt, hogy ez nem történhetett meg. Laufer László fotóriporter kollégánk múltidéző képei bizonyítják, hogy a 80-as években bizony tartottak élő lottósorsolást a Harkányi Gyógyfürdőben a medenceparton, és a közreműködők a strandi környezetnek megfelelő ruházatban randevúzhattak Fortunával.
Lottó: évtizedek szenvedélyeFotók: Laufer László
De, mint a korabeli felvételek bizonyítják, találtak még más különleges helyszíneket is Baranyában a lottósorsolások megrendezésére. És abban az időben - valljuk be őszintén, ezt manapság talán már senki nem vállalná - volt olyan boldog szerencsés, aki egész családját mozgósítva személyesen vette át az őt bizonyítottan és jogosan megillető nyereményt.
A személyes részvétel a múltban is nagyon népszerű volt a lottósorsoláson
Az élő televíziós közvetítésekből tudhatjuk, hogy a lottósorsolásokon ma is meglehetősen népszerű a személyes részvétel lehetősége. Kollégánk jóvoltából megannyi felvétel bizonyítja, hogy a múltban sem volt ez másként, hiszen nem csak szerencsés kiválasztottak, hanem prominens emberek is közreműködhettek a valaki(k)nek szerencséjét megalapozó pillanatokban.