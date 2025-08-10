augusztus 11., hétfő

Randevú a szerencsével

Tegnap, 6:00

Lottósorsolás: bizony volt, amikor fürdőgatyában húzták a nyerő számokat (FOTÓK)

Lottósorsolás Harkányban a gyógyfürdő medencéjének partján. Mai fejjel gondolkodva kevés ennél szürreálisabb képet tudok elképzelni, pedig semmi kétség, volt ilyen, lottósorsolás Harkányban, a medence partján.

Kaszás Endre
Forrás: MW

Fotó: Laufer László

Képzeljük csak el azt a lottósorsolást, amin rengeteg ember áll a medence partján, és egy ugyancsak úszógatyás ember húzza ki a nyerőszámokat. Ha tovább gondoljuk a dolgot, és és elképzeljük, hogy a sors kiszámíthatatlansága folytán mondjuk egy bikinis hölgy szalad ki a pulpitus felé egy nyertes szelvényt lobogtatva, valószínűleg kimaxoltuk ezt a történetet.

Kevés ilyen lottósorsolás volt az országban, fürdőgatyában közreműködtek a nyerő számok kihúzásában
Fotó: Laufer László / Forrás:  MW

Pedig ne higgyük azt, hogy ez nem történhetett meg. Laufer László fotóriporter kollégánk múltidéző képei bizonyítják, hogy a 80-as években bizony tartottak élő lottósorsolást a Harkányi Gyógyfürdőben a medenceparton, és a közreműködők a strandi környezetnek megfelelő ruházatban randevúzhattak Fortunával.

Lottó: évtizedek szenvedélye

Fotók: Laufer László

De, mint a korabeli felvételek bizonyítják, találtak még más különleges helyszíneket is Baranyában a lottósorsolások megrendezésére. És abban az időben - valljuk be őszintén, ezt manapság talán már senki nem vállalná - volt olyan boldog szerencsés, aki egész családját mozgósítva személyesen vette át az őt bizonyítottan és jogosan megillető nyereményt.

A személyes részvétel a múltban is nagyon népszerű volt a lottósorsoláson

Az élő televíziós közvetítésekből tudhatjuk, hogy a lottósorsolásokon ma is meglehetősen népszerű a személyes részvétel lehetősége. Kollégánk jóvoltából megannyi felvétel bizonyítja, hogy a múltban sem volt ez másként, hiszen nem csak szerencsés kiválasztottak, hanem prominens emberek is közreműködhettek a valaki(k)nek  szerencséjét megalapozó pillanatokban.

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
