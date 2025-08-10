Lottósorsolás: bizony volt, amikor fürdőgatyában húzták a nyerő számokat (FOTÓK)

Képzeljük csak el azt a lottósorsolást, amin rengeteg ember áll a medence partján, és egy ugyancsak úszógatyás ember húzza ki a nyerőszámokat. Ha tovább gondoljuk a dolgot, és és elképzeljük, hogy a sors kiszámíthatatlansága folytán mondjuk egy bikinis hölgy szalad ki a pulpitus felé egy nyertes szelvényt lobogtatva, valószínűleg kimaxoltuk ezt a történetet.

Kevés ilyen lottósorsolás volt az országban, fürdőgatyában közreműködtek a nyerő számok kihúzásában

Fotó: Laufer László / Forrás: MW

Pedig ne higgyük azt, hogy ez nem történhetett meg. Laufer László fotóriporter kollégánk múltidéző képei bizonyítják, hogy a 80-as években bizony tartottak élő lottósorsolást a Harkányi Gyógyfürdőben a medenceparton, és a közreműködők a strandi környezetnek megfelelő ruházatban randevúzhattak Fortunával.