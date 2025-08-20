augusztus 20., szerda

István névnap

31°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Édes pillanatok

3 órája

Itt a lista: ezekben a cukrászdákban kóstolhatod meg az Ország Tortáját

Címkék#Magyarország Tortája#Kézműves Cukrászda#Ország Torta#csokoládé

Tizenkilencedik alkalommal hirdette meg a Magyar Cukrász Ipartestület a Magyarország Tortája versenyt. A díjnyertes édességet már számos baranyai cukrászdában is megkóstolhatjuk.

Tóth Viktória

A gyulai Kézműves Cukrászda alkotóinak (Balogh László és Kis Roland) tortája, a „DCJ Stílusgyakorlat” nyerte el az idei Magyarország Tortája címet. Az édesség fő alkotóelemei: meggypálinkás csokoládékrém, mandulapraliné, és karamellizált fehér csokoládé.  A Magyarország Cukormentes Tortája díjat pedig a váci Édes Vonal Cukrászda alkotása, az „Álmodozó” kapta. A torta hozzáadott cukor nélkül készült, meggy és csokoládé párosításával, kakaós-mandulalisztes piskótával és fahéjas-chia magos meggyraguval. Ezt Kovács Alfréd cukrász készítette.

A 2025-ös Magyarország Tortája
A 2025-ös Magyarország Tortája számos baranyai cukrászdában megkóstolható. Fotó: Dinya Magdolna

A Magyarország Tortája és a Magyarország Cukormentes Tortája a baranyai cukrászdákban:

  • Breitenstein Cukrászda Bóly
  • Mischler Cukrászda Pécs 
  • Mischler Cakes Cukrászda Pécs 
  • Mischler Cukrászda & Bisztró Pécs Trüffel Cukrászda Pécs
  • Magda Cukrászda Pécs 
  • Frey Cukrászda Pécs 
  • Kovács Cukrászda Pécs 
  • Pécsi Zserbó Cukrászda Pécs 
  • Mecsek Cukrászda Pécs Széchenyi tér 16.
  • Mecsek Cukrászda Pécs Megyeri út 76.
  • Zengő Cukrászda Pécsvárad
  • Piskóta Cukrászda Pellérd
  • Update Pécs (csak a cukormentest árusítják)

A Magyarország Tortája és a Magyarország Cukormentes Tortája verseny győzteseit országszerte több mint 500 cukrászdában lehet megkóstolni. Ám a Magyar Cukrász Ipartestület felhívja a figyelmet, hogy a cukrászdák augusztus 19-20.-án készítik a tortákat biztosan, ezt követően érdemes érdeklődni a cukrászdákban, hogy kapható-e a torta.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu