Itt a lista: ezekben a cukrászdákban kóstolhatod meg az Ország Tortáját

A gyulai Kézműves Cukrászda alkotóinak (Balogh László és Kis Roland) tortája, a „DCJ Stílusgyakorlat” nyerte el az idei Magyarország Tortája címet. Az édesség fő alkotóelemei: meggypálinkás csokoládékrém, mandulapraliné, és karamellizált fehér csokoládé. A Magyarország Cukormentes Tortája díjat pedig a váci Édes Vonal Cukrászda alkotása, az „Álmodozó” kapta. A torta hozzáadott cukor nélkül készült, meggy és csokoládé párosításával, kakaós-mandulalisztes piskótával és fahéjas-chia magos meggyraguval. Ezt Kovács Alfréd cukrász készítette.

A 2025-ös Magyarország Tortája számos baranyai cukrászdában megkóstolható. Fotó: Dinya Magdolna

A Magyarország Tortája és a Magyarország Cukormentes Tortája a baranyai cukrászdákban:

Breitenstein Cukrászda Bóly

Mischler Cukrászda Pécs

Mischler Cakes Cukrászda Pécs

Mischler Cukrászda & Bisztró Pécs Trüffel Cukrászda Pécs

Magda Cukrászda Pécs

Frey Cukrászda Pécs

Kovács Cukrászda Pécs

Pécsi Zserbó Cukrászda Pécs

Mecsek Cukrászda Pécs Széchenyi tér 16.

Mecsek Cukrászda Pécs Megyeri út 76.

Zengő Cukrászda Pécsvárad

Piskóta Cukrászda Pellérd

Update Pécs (csak a cukormentest árusítják)

A Magyarország Tortája és a Magyarország Cukormentes Tortája verseny győzteseit országszerte több mint 500 cukrászdában lehet megkóstolni. Ám a Magyar Cukrász Ipartestület felhívja a figyelmet, hogy a cukrászdák augusztus 19-20.-án készítik a tortákat biztosan, ezt követően érdemes érdeklődni a cukrászdákban, hogy kapható-e a torta.