3 órája
Itt a lista: ezekben a cukrászdákban kóstolhatod meg az Ország Tortáját
Tizenkilencedik alkalommal hirdette meg a Magyar Cukrász Ipartestület a Magyarország Tortája versenyt. A díjnyertes édességet már számos baranyai cukrászdában is megkóstolhatjuk.
A gyulai Kézműves Cukrászda alkotóinak (Balogh László és Kis Roland) tortája, a „DCJ Stílusgyakorlat” nyerte el az idei Magyarország Tortája címet. Az édesség fő alkotóelemei: meggypálinkás csokoládékrém, mandulapraliné, és karamellizált fehér csokoládé. A Magyarország Cukormentes Tortája díjat pedig a váci Édes Vonal Cukrászda alkotása, az „Álmodozó” kapta. A torta hozzáadott cukor nélkül készült, meggy és csokoládé párosításával, kakaós-mandulalisztes piskótával és fahéjas-chia magos meggyraguval. Ezt Kovács Alfréd cukrász készítette.
A Magyarország Tortája és a Magyarország Cukormentes Tortája a baranyai cukrászdákban:
- Breitenstein Cukrászda Bóly
- Mischler Cukrászda Pécs
- Mischler Cakes Cukrászda Pécs
- Mischler Cukrászda & Bisztró Pécs Trüffel Cukrászda Pécs
- Magda Cukrászda Pécs
- Frey Cukrászda Pécs
- Kovács Cukrászda Pécs
- Pécsi Zserbó Cukrászda Pécs
- Mecsek Cukrászda Pécs Széchenyi tér 16.
- Mecsek Cukrászda Pécs Megyeri út 76.
- Zengő Cukrászda Pécsvárad
- Piskóta Cukrászda Pellérd
- Update Pécs (csak a cukormentest árusítják)
A Magyarország Tortája és a Magyarország Cukormentes Tortája verseny győzteseit országszerte több mint 500 cukrászdában lehet megkóstolni. Ám a Magyar Cukrász Ipartestület felhívja a figyelmet, hogy a cukrászdák augusztus 19-20.-án készítik a tortákat biztosan, ezt követően érdemes érdeklődni a cukrászdákban, hogy kapható-e a torta.