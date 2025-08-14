augusztus 14., csütörtök

Szívmelengető

31 perce

Megható találkozás: tavaly még a túlélésért küzdött a kisfiú, ma már hálás mosollyal néz megmentőire

Címkék#Szászvár#Budapesti Bethesda Gyermekkórház#légimentő#mentőhelikopter#égési sérülés

Vannak találkozások, amelyek szavak nélkül is mindent elmondanak. Ilyen az a pillanat is, amikor a szekszárdi légimentők egy év után újra találkozott azzal a kisfiúval, akinek megmentették az életét.

Bama.hu

A most három és fél éves Ádám 2024 októberében szenvedett súlyos égési sérüléseket. A légimentők perceken belül a helyszínre értek, majd a Budapesti Bethesda Gyermekkórház égés intenzív részlegére szállították a gyerkőcöt.

A megható találkozás - Forrás: Magyar Légimentő Nonprofit Kft.

Tegnap ismét Szászvár környékén dolgoztak a légimentők, akiknek egy egyszerre meglepő és megható találkozóban volt részük.

Tegnap ugyanaz a személyzet dolgozott a szekszárdi gépen, aki Ádit is ellátta, mindkét fél nagyon örült az immár szerencsés találkának! 🩷🚁

- írta Facebook oldalán a Magyar Légimentő Nonprofit Kft.

A posztban azt is kiemelték, hogy Ádám ma már újra mosolygós, eleven kisgyermek, és – ahogy fogalmaztak – „az óvoda egyik legbátrabb fiúcskája”.

 

