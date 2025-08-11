augusztus 11., hétfő

Szívszorító

8 perce

Mindig van remény – Hope, a kis őzgida csodás története folytatódik

Van, amikor az élet kegyetlen próbára tesz, de egy apró szív mégis úgy dönt, hogy nem adja fel. Így történt ez Hope-pal is, a bátor kis őzgidával, akinek neve is azt jelenti: remény.

Tóth Viktória

Őt korábban visszaengedték a természetbe, ám sajnos nem várt veszély leselkedett rá. Feltehetően egy kutya támadta meg, súlyos sérüléseket okozva neki. Amikor a komlói Mini ZOO-hoz került, szinte mozdulni sem tudott, csak feküdt, és csendesen lélegzett.

Hope előtte és utána
Forrás: Facebook/Mini ZOO Komló

De ekkor jött a csoda: a Mini ZOO munkatársai minden szeretetüket, gondoskodásukat és szakértelmüket beletették a gyógyításába. Hope pedig küzdött. Harapott sebekkel, sérült fejjel is hitt abban, hogy vár rá még egy boldog élet. Az állatkert számolt be róla, hogy a gida már vidám, kíváncsi, és bár nem térhet vissza az erdőbe – hiszen nagyon megszerette és megszokta az emberek közelségét –, otthona lett a Mini ZOO, ahol a látogatók is találkozhatnak vele.

Az előtte–utána képek pedig mindent elmondanak: a szeretet valóban gyógyít.

 

