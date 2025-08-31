Régi szépségideál vagy a mostani? Ők voltak huszonöt éve a legszebb hölgyek! (GALÉRIA)

Huszonöt év nagyon hosszú idő – de csak akkor, ha hagyjuk, hogy elhatalmasodjon rajtunk a „megöregedtünk” érzés. Mert valójában egyáltalán nem sok az a huszonöt – egészen biztosak vagyunk például abban, hogy a mostani összeállításunkban szereplő hölgyek pontosan ugyanígy ragyognak ma is, mint egykoron, ugyanolyan a mosolyuk, és ugyanígy csillog most is a szemük. A huszonöt évvel ezelőtti Nap mosolya szépségverseny kapcsán szögezzük le gyorsan: pontosan ugyanakkora, vagy lehet, hogy még nagyobb bátorság kellett a jelentkezéshez, mint manapság.

Nap mosolya szépségverseny baranyai szépségei

Fotó: Laufer László (2000)

Mert persze lehet azzal jönni, hogy például fürdőruhában bárki láthat minket a strandon – de azért egy újságban megjelenni egészen mást jelentett akkor, és mást jelent most is. Köszönjük tehát az akkori jelentkezőknek, hogy bevállalták a megmérettetést, képeik a Dunántúli Napló oldalain jelentek meg – amely kapcsán valóban nyugodtan és őszintén mondhatjuk: valóban a részvétel volt a fontos, nem a győzelem.