1 órája
Régi szépségideál vagy a mostani? Ők voltak huszonöt éve a legszebb hölgyek! (GALÉRIA)
Huszonöt évvel ezelőtt, 2000. augusztusában rendeztük az első nagyobb szépségversenyünket, amely a Nap mosolya nevet kapta. Az akkori fotókból szemezgettünk.
Huszonöt év nagyon hosszú idő – de csak akkor, ha hagyjuk, hogy elhatalmasodjon rajtunk a „megöregedtünk” érzés. Mert valójában egyáltalán nem sok az a huszonöt – egészen biztosak vagyunk például abban, hogy a mostani összeállításunkban szereplő hölgyek pontosan ugyanígy ragyognak ma is, mint egykoron, ugyanolyan a mosolyuk, és ugyanígy csillog most is a szemük. A huszonöt évvel ezelőtti Nap mosolya szépségverseny kapcsán szögezzük le gyorsan: pontosan ugyanakkora, vagy lehet, hogy még nagyobb bátorság kellett a jelentkezéshez, mint manapság.
Mert persze lehet azzal jönni, hogy például fürdőruhában bárki láthat minket a strandon – de azért egy újságban megjelenni egészen mást jelentett akkor, és mást jelent most is. Köszönjük tehát az akkori jelentkezőknek, hogy bevállalták a megmérettetést, képeik a Dunántúli Napló oldalain jelentek meg – amely kapcsán valóban nyugodtan és őszintén mondhatjuk: valóban a részvétel volt a fontos, nem a győzelem.
A szépség kortalan: huszonöt éve is ragyogtak a mosolyokFotók: Laufer László
A teljesség igénye nélkül, néhány érdekesség a Nap Mosolya versenybe nevező baranyai hölgyekről:
- A szigetvári Fényes Zsuzsanna tizenhét éves volt a verseny idején
- Tóth Rita Kozármislenyből érkezett, a verseny idején fodrászként dolgozott, hobbija az utazás volt
- Patkó Tündének 2000-ben a kedvenc étele a spenót volt, míg kedvenc itala az ásványvíz
- Bilits Viktória tanuló volt akkoriban, hobbija a lovaglás és az aerobik
- Törjeki Petra Pécsről nevezett a versenyre, húszévesen
- A szentlőrinci Bódis Zsófia kedvenc ételnek a rántott tintahalat nevezte meg
- Kovács Judit magasságával is kitűnt
- Szentlőrincről nevezett a versenyre Szentesi Anita, aki hobbiként a virágkötészetet és az aerobikot jelölte meg
- Bagin Melinda üzletvezetőként dolgozott, és az olasz konyhára esküdött