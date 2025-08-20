1 órája
Népi játszóház indul a Zsolnay Negyedben
Szeptembertől új, havonta jelentkező játszóházi sorozat várja a legkisebbeket a Zsolnay Negyed Herkules Műhelyében.
A Kerekerdő program a magyar népi hagyományok világát idézi meg, ahol a 4–8 éves gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a régi idők meséivel, kézműves technikáival és közösségi játékaival.
A játszóház minden alkalommal népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várja a gyerekeket és kísérőiket. A programok nemcsak szórakoztatóak, hanem fejlesztő jellegűek is: segítik a kézügyesség, a kreativitás és a szociális készségek fejlődését, miközben bővítik a gyermekek hagyományismeretét.
Időpontok minden alkalommal 10:00–12:00 között:
• szeptember 7.
• október 5.
• november 9.
• december 7.
Helyszín: Zsolnay Kulturális Negyed, Herkules Műhely
A Kerekerdő kedvező hétvégi program lehet a családoknak, ahol a gyerekek a népi kultúra élményszerű világába csöppenhetnek, a szülők pedig együtt élhetik át velük a felfedezés örömét.
A program együttműködő partnere: Berze Nagy János Művészeti Iskola
Jegy és részletek: https://www.szamarfulfesztival.hu/programok/kerekerdo-jatszohaz