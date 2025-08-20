Népi játszóház indul a Zsolnay Negyedben

A Kerekerdő program a magyar népi hagyományok világát idézi meg, ahol a 4–8 éves gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a régi idők meséivel, kézműves technikáival és közösségi játékaival.

A játszóház minden alkalommal népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várja a gyerekeket és kísérőiket. A programok nemcsak szórakoztatóak, hanem fejlesztő jellegűek is: segítik a kézügyesség, a kreativitás és a szociális készségek fejlődését, miközben bővítik a gyermekek hagyományismeretét.

Időpontok minden alkalommal 10:00–12:00 között:

• szeptember 7.

• október 5.

• november 9.

• december 7.

Helyszín: Zsolnay Kulturális Negyed, Herkules Műhely

A Kerekerdő kedvező hétvégi program lehet a családoknak, ahol a gyerekek a népi kultúra élményszerű világába csöppenhetnek, a szülők pedig együtt élhetik át velük a felfedezés örömét.

A program együttműködő partnere: Berze Nagy János Művészeti Iskola

Jegy és részletek: https://www.szamarfulfesztival.hu/programok/kerekerdo-jatszohaz