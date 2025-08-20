augusztus 20., szerda

Élmény

1 órája

Népi játszóház indul a Zsolnay Negyedben

Címkék#kézműves#kultúra#program#játék#gyerek

Szeptembertől új, havonta jelentkező játszóházi sorozat várja a legkisebbeket a Zsolnay Negyed Herkules Műhelyében.

Bama.hu

 A Kerekerdő program a magyar népi hagyományok világát idézi meg, ahol a 4–8 éves gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a régi idők meséivel, kézműves technikáival és közösségi játékaival.

A játszóház minden alkalommal népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várja a gyerekeket és kísérőiket. A programok nemcsak szórakoztatóak, hanem fejlesztő jellegűek is: segítik a kézügyesség, a kreativitás és a szociális készségek fejlődését, miközben bővítik a gyermekek hagyományismeretét.

Időpontok minden alkalommal 10:00–12:00 között:
   • szeptember 7.
   • október 5.
   • november 9.
   • december 7.

Helyszín: Zsolnay Kulturális Negyed, Herkules Műhely

A Kerekerdő kedvező hétvégi program lehet a családoknak, ahol a gyerekek a népi kultúra élményszerű világába csöppenhetnek, a szülők pedig együtt élhetik át velük a felfedezés örömét.
A program együttműködő partnere: Berze Nagy János Művészeti Iskola

Jegy és részletek: https://www.szamarfulfesztival.hu/programok/kerekerdo-jatszohaz  

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
