Újra nyeregbe pattan kicsi és nagy – jön a II. Ormánság Kör Bringatúra!

Az Ormánság Kör egy változó útvonalú kerékpártúra, valamint családi-, és egészségnap. Célja, hogy felhívja a figyelmet az Ormánság természeti értékeire, épített örökségére, javítsa az ott élők egészségi állapotát, egész napos programokat, találkozási lehetőséget biztosítson a helyiek és az idelátogatók számára.

A környezet, és a jó társaság adott az Ormánságban

Fotó: Vidéken Jó! Alapítvány

Augusztus 9-én, szombaton pedig elindul a II. Ormánság Kör Bringatúra! Bozsits József, a Vidéken Jó! Alapítvány elnöke tájékoztatta hírportálunkat, hogy a tavaszi Ormánság Kör Bringatúra nagyon sikeres volt, közel 400 résztvevő volt jelen, melyből 350 biciklire is pattantak. Most, a nyári időszak, szünet, szabadságolások miatt valamivel kevesebb résztvevővel számolnak, de most is jó hangulatra, közös élményekre számítanak.

Mint megtudtuk, a túra Szaporcáról indul és oda is tér vissza, az útvonal nagy része a Fekete-víz és a Dráva töltésein kialakított kerékpárutakon halad, kb. 25 km-es, könnyen teljesíthető távot kínálva sík terepen, aszfalton, földúton és kerékpárúton. Az online regisztráció határidejét meghosszabbították augusztus 8-ig és a helyszínen is lehet majd regisztrálni. Az ingyenes helyekre továbbra is várjuk az ormánságiak jelentkezését.

Az Ormánság gyönyörű tájain haladnak keresztül

Fotó: Vidéken Jó! Alapítvány

Így zajlik majd a II. Ormánság Kör Bringatúra

Augusztus 9-én délelőtt 9-kor indul a gyülekező Szaporcán, a templom előtti tér és Szaporcai Cifraház között, ahol lehetőség lesz ingyenes vércukor-, és vérnyomásmérésre is. Majd 10 órakor elindul a túra, melynek tervezett útvonala itt olvasható: ormansagkor.hu/#turaterkep. A programot színesíti majd dramatikus népi játék, bábelőadás, velocipéd bemutató is, s étel-itallal is várnak.

Csatlakoznak az Erasmus+-os diákok is

A nyári túrának különleges színt ad a Local To Global Erasmus+ program, amely július 31. és augusztus 11. között zajlik Szaporcán, a Cifraháznál. A programban spanyol, litván, román, szlovák és magyar fiatalok vesznek részt, akik a bringatúrához is csatlakoznak. A résztvevők betekinthetnek a különböző kreatív műhelyek munkájába is.