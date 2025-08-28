Megkóstoltuk! – Most kiderül, hogy nekünk tetszett-e az ország tortája (VIDEÓ)

A Magyar Cukrász Ipartestület immár hagyományosan, az idei évben is meghirdette a Magyarország Tortája versenyt. Olyan kedvelt magyar ízekkel, gyümölcsökkel készült tortákat vártak, melyek szigorúan csak kiváló minőségű, természetes és egészséges alapanyagokat tartalmaznak. Mi a pécsi Magda Cukrászdába látogattunk el, hogy megkóstolhassuk a tortákat.

Magyarország Tortája és Magyarország Cukormentes Tortája a pécsi Magda Cukrászdában is kapható. Fotó: Löffler Péter

Idén is a cukormentes tortaszelettel kezdtünk, melynek kitalálója Kovács Alfréd, a váci Édes Vonal Cukrászda cukrásza, aki tavaly a Magyarország Tortája díjat nyerte el a Mákvirág névre keresztelt alkotásával. Az idei cukormentes nyertes, az Álmodozó fő alkotóelemei: kakaós-mandulalisztes piskóta, fahéjas meggyragu chia mag hozzáadásával, ropogós kakaóbab törettel, enyhén édes tejcsokoládé krémmel, hozzáadott cukor nélkül. Egy szelet energiatartalma 231 kcal, szénhidrátértéke 13,7 gramm.

A torta kóstolása közben falatról falatra vált egyre ízletesebbé az édesség. A savanykás meggyragu jól ellensúlyozta a csokoládékrémet, a legnagyobb meglepetés pedig a kakaóbab töret volt. Izgalmas volt, ahogy a textúrák találkoztak egy falat közben.

Ezután megkóstoltuk Magyarország Tortáját, a DJC Stílusgyakorlatot is. A gyulai Kézműves Cukrászda alkotói – Balogh László és Kis Roland – a tortát csokoládés vajkrémmel, meggypálinkás meggyzselével, mandula pralinével, grillázzsal és roppanós doboscukorral álmodták meg. Már külalakra elképesztő vizuális élményt nyújtott. A vertikális csíkozástól különösen látványos a felvágott torta. Meglepetésként fogadott, hogy nem a tetején van a doboscukor, hanem kissé elrejtve, az alsó piskótalapon találjuk meg. Az édesszájúaknak ajánljuk.

A Magyarország Tortája felszeletelve is jól mutat. Fotó: Löffler Péter

A cukrászdában megtudtuk, hogy a tapasztalatok alapján az idei Magyarország Tortáját a vásárlók szeretik, keresik, és igen népszerű.

Az elmúlt évek ország tortái után – szubjektív tapasztalataink alapján – a DJC Stílusgyakorlat talán az egyik legsikeresebb országtorta lett. Korábban talán az Őrség zöld aranya volt hasonlóan népszerű. Jó ötlet volt, hogy az idei verseny a Dobostortára épült, ez egyfajta hívószó volt. A cukormentes, Álmodozó névre keresztelt tortát is sokan választják, és pozitívak a visszajelzések, szerethető, különleges ízvilágú torta született – ismertette Magda Attila tulajdonos.

Itt kapható az ország tortája:

A DJC Stílusgyakorlatot és az Álmodozót országszerte több mint 500 cukrászdában készítik, több mint 10 baranyai helyen is. Ezek listáját egy korábbi cikkünkben lehet megtalálni.