Lakást vásárolna? Pécsen szinte minden eladó ingatlan belefér az Otthon Start Programba

A népszerű Otthon Start Program lehetőséget kínál az első lakásukat vásárlók számára, hogy kedvezményes, 3%-os kamatozású lakáshitellel jussanak ingatlanhoz. A legfrissebb adatok szerint a piacon elérhető csaknem 135 ezer hirdetés közül több mint 102 ezer megfelel a program feltételeinek – ez az egész kínálat mintegy 75%-át jelenti.

Pécsen rengeteg lakás megfelel az Otthon Start Programban előírtaknak. - Fotó: Prostock-studio

Az ingatlan.com a közelmúltban új keresőszűrőt vezetett be, amelynek segítségével az érdeklődők könnyedén megtalálhatják azokat a lakásokat és házakat, amelyek jogosultak a kamattámogatott hitelre.

A vevők tetszőlegesen szűkíthetik a kínálatot az Otthon Start Program feltételei alapján, és így válogathatnak a folyamatosan változó kínálatból. A részletes adatokból látszik, hogy országosan az eladó házaknál még magasabb az arány: a több mint 82 ezer hirdetésből majdnem 69 ezer vásárolható meg a kedvezményes hitellel, ami bő 83 százalékos aránynak felel meg, A több mint 52 ezer eladó lakáshirdetéseknél pedig a kínálat közel kétharmada sorolható ebbe a körbe."

– mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Pécsen milyen arányban felelnek meg az ingatlanok az Otthon Start Programnak?

Míg Budapesten az eladásra kínált lakásos mindössze 41%-a felel meg a program feltételeinek, Baranyában lényegesen jobb a helyzet. Ahogy az alábbi grafikon is mutatja, a pécsi ingatlanok 87%-a jöhet szóba a kedvezményes hitelre jogosult vevőknél.

Pécsett augusztusban 816 ingatlant kínáltak eladásra, ennek 87%-a felel meg a programnak. - Fotó: Ingatlan.com

A fővárosi vásárlók korlátozottabb kínálattal számolhatnak az ingatlanárak miatt. A keresők és szűrők segítségével azonban ma már könnyebb célzottan megtalálni azokat az ingatlanokat, amelyek megfelelnek a kedvezményes hitel feltételeinek.