Ingatlan

57 perce

Lakást vásárolna? Pécsen szinte minden eladó ingatlan belefér az Otthon Start Programba

Otthon Start Program, ingatlanpiac, lakás, Pécs, ingatlan

Országszerte széles választék áll az első lakásukat vásárlók előtt. Egy friss felmérés szerint 4-ből 3 lakás megfelel az Otthon Start Program feltételeinek.

Bama.hu

A népszerű Otthon Start Program lehetőséget kínál az első lakásukat vásárlók számára, hogy kedvezményes, 3%-os kamatozású lakáshitellel jussanak ingatlanhoz. A legfrissebb adatok szerint a piacon elérhető csaknem 135 ezer hirdetés közül több mint 102 ezer megfelel a program feltételeinek – ez az egész kínálat mintegy 75%-át jelenti.

Pécsen rengeteg lakás megfelel az Otthon Start programban előírtaknak.
Pécsen rengeteg lakás megfelel az Otthon Start Programban előírtaknak. - Fotó: Prostock-studio

Az ingatlan.com a közelmúltban új keresőszűrőt vezetett be, amelynek segítségével az érdeklődők könnyedén megtalálhatják azokat a lakásokat és házakat, amelyek jogosultak a kamattámogatott hitelre.

A vevők tetszőlegesen szűkíthetik a kínálatot az Otthon Start Program feltételei alapján, és így válogathatnak a folyamatosan változó kínálatból. A részletes adatokból látszik, hogy országosan az eladó házaknál még magasabb az arány: a több mint 82 ezer hirdetésből majdnem 69 ezer vásárolható meg a kedvezményes hitellel, ami bő 83 százalékos aránynak felel meg, A több mint 52 ezer eladó lakáshirdetéseknél pedig a kínálat közel kétharmada sorolható ebbe a körbe." 

– mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Pécsen milyen arányban felelnek meg az ingatlanok az Otthon Start Programnak?

Míg Budapesten az eladásra kínált lakásos mindössze 41%-a felel meg a program feltételeinek, Baranyában lényegesen jobb a helyzet. Ahogy az alábbi grafikon is mutatja, a pécsi ingatlanok 87%-a jöhet szóba a kedvezményes hitelre jogosult vevőknél. 

Az első lakás kulcsa, köszönhetően az Otthon Start Programnak
Pécsett augusztusban 816 ingatlant kínáltak eladásra, ennek 87%-a felel meg a programnak. - Fotó: Ingatlan.com

A fővárosi vásárlók korlátozottabb kínálattal számolhatnak az ingatlanárak miatt. A keresők és szűrők segítségével azonban ma már könnyebb célzottan megtalálni azokat az ingatlanokat, amelyek megfelelnek a kedvezményes hitel feltételeinek.

 

