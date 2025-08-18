augusztus 18., hétfő

Pécsi Horgász Egyesület

34 perce

Pecanapközi felnőtteknek? Pécsen akár ilyen is lehet!

Címkék#PHE#program#tábor#peca

A Pécsi Horgász Egyesület (PHE) közlése szerint napokban befejeződött a Malomvölgyi 2-es tónál gyerekek részére rendezett pecanapközi elnevezésű programjuk, amelyet jövőre, akár a horgászattal megismerkedni kívánó felnőttek részére is megrendezhetnek.

Bama.hu

Mint a PHE jelezte, a program célja volt, hogy a gyermekek elsajátítsák az alapvető horgászati készségeket és készek legyenek önállóan horgászni, majd szélesebb ismereteket szerezni. "Reggel nyolctól délután négyig tart a foglalkozás egy héten át, minden nap finom ebédet biztosítunk. Nagyon jó hangulatban telt a tábor, a zárásnál mindenki boldogan, ajándékokkal távozott." - értékelték a csaknem egyhetes programot, amely a MOHOSZ horgászutánpótlás-nevelési pályázati támogatásával valósult meg.

Az egyesület arra is felhívta a figyelmet, hogy jövőre talán bővítik programjaikat egy felnőtt napközivel is, ahol kezdő horgászok megismerkedhetnek - mint fogalmaztak - "mindennel ami peca".

 

