Ezek a legjobb pincészetek Baranyában – a nyáron sincs megállás

Július utolsó hétvégéjén magunk is ellátogattunk Villányba, ahol több pincészetbe is betértünk. A borászoktól megtudtuk, hogy idén is rendkívül népszerű a térség a látogatók körében, igaz a legnagyobb roham − értelemszerűen − mindig pénteken és szombaton van. Akadt olyan pincészet, amely hajnali 3-ig tartott nyitva a vendégek miatt.