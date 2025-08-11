Kincsvadászok lehetünk Pécsen: nem is sejted milyen lehetőségek vannak!

Szívesen elkezdenél mozogni, de nincs meg a kellő motiváció, a Pokemon GO-t pedig nem szereted? Akad egy másik alternatíva is, ráadásul egy magyar alkotó által. Egy alkalmazás, amelyben természeti kincseket is kereshetünk Baranya vármegyében? Maga az ötletgazda mesélte el nekünk, miről is van szó.

A Magyar Vándorok letaszíthatja a trónról a Pokemon GO-t?

Sikerült elérnünk az alkalmazás megalkotóját, akiről kiderült, hogy a PTE-n végezte a tanulmányait. Czechner Ince elárulta, hogy miként és milyen céllal született meg a játék ötlete. Vajon itt a vége a Pokemon GO őrületnek? A Magyar Vándorok remek lehetőséget kínál Magyarország tájainak felfedezéséhez.

− A „Magyar Vándorok” egy teljesen hobbiból indult projekt volt. Az motivált, hogy készítsek egy olyan játékot, ami kicsit kimozdítja az embereket a szabadba, és közben kapcsolatot teremt a magyar történelemmel is. Szerettem volna valami olyat, ami a felfedezés örömét ötvözi egy játékos élménnyel.

De hogyan is működik az alkalmazás?

− A Magyar Vándorok jelenleg Android rendszerre érhető el. A lényege, hogy valós térképen lehet magyar történelmi relikviákat gyűjteni és elrejteni. Minden játékos kap egy saját tárgyat, amit bárhová elhelyezhet az országban, mások pedig ezeket megpróbálják megtalálni. Pontokat lehet szerezni, fejlődni, power-upokat használni, és most már extra kihívások is elérhetők, mint például festménydarabos minijátékok vagy a mozgó „Szent Korona”, amit hetente csak egy játékos birtokolhat.

Kiderült, hogy a játék alkotóját, Czechner Incét bizony erős szálak fűzik Baranya vármegyéhez.

− Ugyan nem pécsi vagyok, de oda jártam egyetemre, így közel áll hozzám a város és a környéke. Szerencsére elég sokan játszanak már Baranya vármegyéből, így a játék automatikus generálása és a játékosok aktivitása révén bőven található relikvia a térségben, nem csak a városban, de természetközeli helyszíneken is.

Aki tehát egy kis kikapcsolódásra vágyik és unja már a Geocachinget, annak remek alternatívát kínál a Magyar Vándorok, amely folyamatosan fejlesztésre kerül az elkövetkezendő időszakban is. Baranyai kincsvadászok, elő a túracipőkkel!