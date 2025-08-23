augusztus 23., szombat

Pókiszony

1 órája

Pókok a lakásban? Így tartsd távol őket természetes módszerekkel!

Gyakori, hogy egy apró, de sokak számára kellemetlen látogató bukkan fel a sarokban. Mégsem lehet azonnal vegyszerrel permetezni a lakást, így összeszedtünk 5 olyan természetes praktikát, amelyek hatékonyak a pókok ellen.

Bama.hu

Bár hasznos élőlények, hiszen előszeretettel vadásznak legyekre, szúnyogokra és hangyákra, mégsem mindenki szeretné megosztani a nyolclábú betolakodókkal otthonát. Íme 5 természetes megoldás pókok ellen.

egy nő természetes pókriasztó sprayt alkalmaz a pókok ellen
Néhány egyszerű trükkel is sokat tehetünk a pókok ellen. Fotó: Nicoleta Ionescu / Forrás:  Shutterstock

Nyár végén és ősz elején gyakrabban találkozhatunk pókokkal a lakásban, hiszen a melegebb, párásabb időjárás és a párkeresési időszak aktívabbá teszi őket. Ilyenkor könnyebben bemerészkednek az otthonokba, különösen akkor, ha nyitva hagyjuk az ablakokat, és nem ellenőrizzük a szúnyoghálók állapotát.

Mit tehetünk a pókok ellen?

  • A takarítás a siker kulcsa

A sarkokban megbúvó pókhálók eltávolításával nemcsak a felnőtt példányokat, hanem a petéiket is száműzzük a lakásból. Figyeljünk a bútorok mögötti, ritkán használt helyekre is, ahol előszeretettel bújnak meg.

  • Egyszerűen zárjuk ki őket

A pókok elsősorban élelem után kutatva tévednek be a lakásba. Ha a szúnyoghálók épek, az ajtók és ablakok jól záródnak, már kevesebb az esélyük a bejutásra. A rovarok, amelyek a pókok fő táplálékát jelentik, gyakran a kültéri fényekre repülnek, ezért érdemes este lekapcsolni a kinti világítást, vagy mozgásérzékelős lámpákat használni.

  • A természetes pókriasztó spray készítése segíthet

Nem kell azonnal irtószerekhez nyúlni. Az egyik legismertebb természetes pókriasztó a borsmentaolaj. Néhány cseppet adjunk hozzá vízhez, majd fújjuk be vele az ablakok környékét, a sarkokat és a bejárati ajtó körüli részeket. 

  • Ragadós csapdák

Ha azokon a helyeken elhelyezünk egy-egy ragadós csapdát, ahol a pókok előszeretettel meghúzzák magukat, könnyen becserkészhetjük őket.

  • Egy ápolt kert is sokat segíthet

A pókok gyakran a lakásunk falához közel eső növényzetről kerülnek be otthonunkba. Ha odafigyelünk erre és gyakran visszametsszük a bokrokat és fákat, akkor igencsak megnehezítjük a bejutásukat.

Íme néhány könnyen kivitelezhető megoldás a nem kívánt látogatók ellen. Ezekkel a praktikákkal a pókháló nem a nappalid sarkában, hanem a természetben marad – ott, ahová való.

 

